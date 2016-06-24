Erdoğan, 'diktatör' dediği İnönü’den alıntı yaptı: Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmazsa vay halimize!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ünlü sözü “Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur”tan alıntı yaptı ve “Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmazsa vay halimize” dedi.

Erdoğan, başbakanlığı döneminde eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kendisini Hitler’e benzetmesiyle ilgili konuşmuş ve İsmet İnönü’yü kast ederek, "Eğer illa Hitlere benzetecek bir siyasi figür arıyorlarsa, eski genel başkan fotoğraflarına baksınlar. Orada Führer'e özenip, kendisine 'Milli Şef' dedirtmiş genel başkanlarının Hitlervari bıyıklarının altından kendilerine gülümsediğini görecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, başkanlık sistemine karşı çıkan CHP’lilere de yine İnönü’yü kast ederek "Dünyalarımız bu kadar farklı. Biz başkanlık sistemi deyince onların aklına sanırım CHP'nin milli şefi geliyor. Bir diktatör özentisiydi” demişti.

Erdoğan’ın Beştepe’de kanaat önderlerine verdiği iftar sonrası yaptığı konuşma şöyle:

Tüm Anadolu hangi meşrepten olursak olalım kardeşçe yaşamak için bedelini hep birlikte ödediğimiz topraklardır. Bin yıllık kardeşliğimizi bozmayı amaçlayan bir oyun oynanıyor. Hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yüzlerce yıl boyunca aynı medeniyet çınarı altınca varlığımızı sürdürdük. Tüm düşmanlara karşı terimiz terimize kanımız kanımıza karışa karşıya mücadele ettik. Kim derki bu coğrafyada sömürgecilik yapıldı. Vallahi yalan söylüyor. Sorunlar sıkıntılar elbette yaşanmıştır. Ama bu sorunların hiç biri bir mezhebe bir gruba yönelik olmamıştır.

Tüm eksikliklerine rağmen bu topraklarda kurduğumuz devletler en müreffeh devletlerdir. ; Bugün Almanya'da olanları duydunuz. Fransa'da olanlar biliyorsunuz. Terörü savunmak mümkün mü?Vatan topraklarımızın bütünlüğüne yönelik çok ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Tüm eksiklerine hatalarına rağmen Selçuklu,Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti yine en huzurlu en refah devlettir.

Teröre karşı amansız mücadele sürdüren Türkiye'ye karşı çıkınca bu bela bumerang gibi gelir sizi bulur demiştik. İşte bugün haklı olduğumuzu gördüler. Eğer sen terörü korumaya devam edersen daha beter günlerle karşılaşacaksınız.

Hep birlikte ülkemize sahip çıkmalıyız. Terör örgütleri bu ülkenin daha iyi günlere kavuşması gibi bir amacı yoktur. Hepiniz Doğu illerinde yaşıyorsunuz. Yapılan belediyecilikten memnun musunuz? Güneydoğu'ya gittiğim zaman belediyelerin içler acısı durumunu görüyorum.

Onlar eline geçen parayı 'Ben dağa nasıl ulaştırırım, Kandil'e nasıl ulaştırırım?' bunun gayreti içerisindeler ama bugünler onların iyi günleri, onu söyleyeyim. Bunların bedelini ödeyecekler ve devlet bütün bunların arkasını hassas bir şekilde takip ederek, bunlara gerekli olan bu bedeli ödetecektir. Çünkü tüyü bitmemiş yetimin hakkını, sen terör örgütlerine çeşitli hilelerle gönderemezsin."

Dünyada tüm gücünü acıdan alan karanlık bir ittifak vardır. İnsani ve iktisadi kölelik vardır. Ülkemizi bu ülkelerin taşeronluğu altında taciz edenler insanlığı köleleştirmenin derdindeler. Tüm terör örgütlerinin aynı yöntemleri izlediğini aynı senaryoyu izlediğini görüyoruz. Baskı ile sindirme ile evlerinden ettikleri insanların evine kendi taraftarlarını yerleştiriyorlar. Basit bir oyunla coğrafyamızı kana bulamaya devam ediyorlar. DAEŞ içindeki yabancı teröristlerin hangi ülkelerden geldiklerini sizler de biliyorsunuz. PKK içerisindeki bu yabancı güçleri de biliyorsunuz. Bu insanların ne işi var bu terör örgütünün içinde? Mesele bu ülkenin meselesi ise Bu terör güdümündeki partinin ülke dışında ne işi var?

Cizre ile ilgili utanmadan bir kitap çıkarışlar. Terörün buraları yakıp yıktıklarını iddia ediyorlar. Terör örgütü Kürt halkına eziyet ederken devletin müdahalesi ile karşılaşmışlardır. Ama bunlar kendi yedikleri haltları devlete atarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Siz yaptıklarınızdan böyle sıyrılacağınızı mı sanıyorsunuz? Dünyanın gözü kör mü zannediyorsunuz?

Yurt dışında aynı yalanları pazarlamaya çalışanlar karşısında diplomatlarımızı bulacak. Hiçbir yalan karşılık bulmayacak.

Operasyonların yapıldığı 11 İlçe ve 1 ilde çalışmalar başlayacak. Bölgedeki gelişmeler sadece bölge halkının değil milletimizin tamamının meselesidir.

Kuru toprak vatan olmaz, şehit kanlarıyla yoğrulursa vatan olur. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Birbirimizle etle tırnak gibi olacağız. 780 bin metrekare ile bu ülke tek vatandır, devlet içinde devlet asla olmaz.