-Erdoğan: Devrimler kanla olmasın TUNUS (A.A) - 15.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Devrimler kanla olmasın, insanlar öldürülerek olmasın. Devrimler, düşüncelerin, fikirlerin ideallerin sandıktan yansıması suretiyle milletlerin iradesiyle gerçekleşsin'' dedi. Başbakan Erdoğan, tarihi Kuzey Afrika ziyareti kapsamında Tunus Geçici Hükümet Başkanı Beci Caid Essebsi ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Essebsi ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Essebsi'nin açıklamaları öncesinde, Türkiye ile Tunus arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Tunus adına da Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Muhammed Mouradi Kefıl imza koydu. Bu arada yine açıklama öncesinde, Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Sfax Fahri Başkonsolosu Tarık Şerif'e Türk bayrağı ve resmi mührü teslim etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yasemin Devrimi'ni bizzat yaşamış, yakından takip etmiş dost ve kardeş Tunus'un medyasını takip ettiğini, uluslararası basının da süreci yakından takip ettiğini belirterek, şunları söyledi: ''Ardından Arap Baharı esmeye başladı. Arap Baharı'nın oluşması, Mısır, Yemen, Libya, Bahreyn, Suriye'de kendini gösterdi. Gönlümüz, arzumuz hep şudur; devrimler kanla olmasın, insanlar öldürülerek olmasın. Devrimler, düşüncelerin, fikirlerin ideallerin sandıktan yansıması suretiyle milletlerin iradesiyle gerçekleşsin. Tunus ve Mısır'da bu büyük ölçüde görüldü diyebiliriz. Şimdi bütün arzumuz, 23 Ekim'de sandığa gidecek olan Tunuslu kardeşlerimizin oluşturacağı kurucu meclisle birlikte gerçek bir demokrasiye geçiş dönemi olur.'' ''Gerçek demokraside halkın iradesi vardır, gerçek demokraside halkın iradesine, düşüncesine saygı vardır ama bunun suiistimali olmamalıdır'' diyen Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: ''Orada oyunlara asla gidilmemeli, gerçek demokrasi sandıklardan gerçek olarak yansımalı. Tunuslu kardeşlerim bu iradelerini 23 Ekim'de ortaya koyacaklardır ve 2011 yılı öyle zannediyorum ki Tunus'ta bir seçimler yılı olacaktır. Gerek Anayasa ile ilgili yapılacak bir referandum, gerek parlamento seçimlerine yönelik yapılacak seçimler, bir seçimler yılını gerektirmektedir. Tüm bunların yanında hepsinden önemlisi Tunus, şunu ispat edecektir; İslam ile demokrasi yan yana olabilir. Türkiye halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke, biz rahatlıkla bunu yapabiliyoruz, bir sıkıntımız yok. Oldu ve oluyor, demek ki olabilir. Farklı yaklaşımlar ortaya koymak suretiyle bunun önünü kesmeye gerek yok. En geniş manada müşavere, istişare, halkın iradesini ortaya koyması olacaktır. Sadece belirli seçkinlerin yapmış olduğu müşavere ile müşavere gerçekleşir diye bir kaide yok veyahutta yöneticilerin yapmış olduğu istişare ile müşavere olur diyemeyiz. O da olacak, o da olacak. Ancak en genişi milletin iradesinin tecelli ettiği müşaveredir. Bu süreç inanıyorum ki Tunus'u çok daha güçlü kılacaktır.'' Tunus'un çektiği sıkıntıları büyük ölçüde olmasa da kısmen bildiğini ifade eden Erdoğan, ''Ama Tunus ile Türkiye veya Tunuslu ile Türk, adeta iç içedir. Çünkü aramızda kan bağı vardır. Öyle ki bizim Kastamonu ilimizde Tunuslular köyü var. Bunun oluşmasının en önemli sebebi, aramızdaki bağların gücünden geliyor. Aramızda şu an 1 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Bu yeterli mi? Değil. Bunu tabii yeterli hale getirecek adımları inşallah atacağız'' şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Ekonomik, ticari alanda güçlü ilişkilerimizin olması lazım. Yatırımlar noktasında, yatırımcılarımızı özellikle Tunus'a sevk edeceğiz. Şu anda mevcut hava alanlarını, Türk yüklenici firmalar üstlenmiş durumda ve 40 yıllığına işleticiliğini almış durumda. Fakat hepsinden öte temennim şu: Tunus şehrinin İstanbul ve Ankara ile kardeş şehir olması suretiyle bir süreci başlatmak. Onlar da birbirine çok yakışacaktır. Bir diğer sıkıntılı nokta, Akdeniz'deyiz, ama aramızda deniz ulaşımı yok. Kamu veya özel sektörü teşvik etmeliyiz. Türkiye ile Tunus arasında da deniz taşımacılığı başlatmalıyız. Hepsinden öte çok daha önemli bir şey var. Turizm noktasında ciddi bir iş birliği yapmalıyız. Yasemin devriminden sonra biz Türkiye'deki Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliğini bir heyetle buraya gönderdik. İstedik ki Türkiye Tunus'un turizmine de aynı zamanda destek olsun. Şu anda Tunus'un 7,5 milyonluk bir turizm kapasitesi var. Bizde de bu rakam bu yıl itibariyle öyle zannediyorum ki 30 milyonu aşacak. Aramızdaki paket turizmiyle bunu daha da geliştirebiliriz. İstiyoruz ki Tunuslu öğrenciler Türkiye'ye gelsin. Türk öğrenciler de Tunus'a gelsin. İnşallah attığınız bu adımlar, inanıyorum ki 23 Ekim'den sonra çok daha farklı bir şekilde gelişmeye başlayacaktır. Hak ve özgürlükler noktasında gerçekçi bir demokrasiyi yakalayan Tunus, hiç şüpheniz, endişeniz olmasın, çok daha güçlü olacaktır.'' Başbakan Erdoğan sözlerini, Türkçe ve Arapça söylediği ''Tunus'a, halkına, gençlerine selam olsun'' sözleriyle tamamladı.