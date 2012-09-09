Erdoğan: 2014'te dershanecilik olayını kaldıracağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Dershanecilik olayını kaldıracağız. Bundan kim gücenirse gücensin. Kusura bakmasınlar. Bu benim halkımın, vatandaşımın ortak talebidir'' dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada "Dershanecilik olayını kaldıracağız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Bu halkımın, vatandaşımın ortak talebidir. Haklı olarak 'okullar niye var?' diye soruyor. Okul varsa dershane niye var? Biz iktidara geldiğimizde üniversite imtihanların soruları ortaöğretim müfredatına göre hazırlanmıyordu, dershanelerin müfredatına göre hazırlanıyordu. Bunu bizim iktidarımız değiştirdi. Bu ülkede öyle bir emperyal yapı vardı ki, tamamen dershanecilere çalışıyorlardı. Benim parası olmayan, gücü olmayan vatandaşım dershaneye yavrusunu gönderemiyordu" dedi.

Dershanecileri okul kurmaya davet eden Erdoğan, sistemin 2014'te devreye gireceğini de ifade etti.

Erdoğan, "Biz diyoruz ki, dershaneciler eğer eğitime öğretime destek vereceksiniz, okullar kurun, biz de sizden hizmet alımı yapalım. Bedeli neyse biz verelim. Sizi açık bırakacak değiliz. Biz yatırımdan kurtulmuş oluruz, siz de işinize devam edersiniz. Bu güzel teklif demiyorlar. Çünkü orası daha tatlı da onun için. Bunun adımını atacağız, er geç 2014'te o sisteme girmiş olacağız" diye konuştu.