Erdoğan ders kitaplarına 12. Cumhurbaşkanı olarak mı girdi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu; 2014-2015 eğitim dönemi için basılan 'Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi' ders kitaplarında ' Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları' başlığı altında verilen listede, henüz cumhurbaşkanlığı seçimi dahi yapılmamışken 12'nci cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan isminin yazılarak basıldığına ilişkin fotoğrafların sosyal medyada paylaşıldığını hatırlattı.

AA’da yer alan habere göre, Tanrıkulu, şu soruları yöneltti:

- 2014-2015 eğitim yılı için basılan 'Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi' ders kitaplarında 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları' başlığı altında verilen listede, henüz cumhurbaşkanlığı seçimi dahi yapılmamışken 12'nci cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan isminin yazıldığı iddialar doğru mudur?

- Bu iddialar doğru ise henüz seçimler yapılmamışken, cumhurbaşkanı adayı olan bir kişinin cumhurbaşkanı olarak yazılmasının gerekçesi nedir?

- Henüz seçimler yapılmamışken bir adayın adını cumhurbaşkanı olarak yazacak kadar kesin bilgiye nereden ulaşılmıştır? Seçim sonuçları Bakanlığınızca nereden bilinmektedir?

- İddialar doğru ise Recep Tayyip Erdoğan'ın adının 12'nci cumhurbaşkanı olarak yazıldığı kitap sayısı kaçtır ve bu kitapların basım maliyeti kaç Türk Lirasıdır?

Bakanlık: Böyle bir kitap yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" ders kitabında, cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimden önce, cumhurbaşkanı olarak yer aldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde, Erdoğan'ın henüz cumhurbaşkanı seçilmemesine rağmen "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" isimli ders kitabında 12. cumhurbaşkanı olarak gösterildiği yönünde iddialar bulunduğu ifade edildi.

Ortaöğretim kurumlarında "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" adında bir ders ve kitabının bulunmadığına dikkat çekilerek, dersin adının "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" olduğunu vurgulanan açıklamada "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" 8. sınıf ders kitabının, 14 Şubat 2008 tarih ve 114 sayılı Kurul Kararı ile kabul edildiği, bu kitapta bu tarih sonrasında hiçbir değişiklik yapılmadığı dile getirildi. "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" ortaöğretim ders kitabının ise 8 Aralık 2011 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile kabul edildiği ve bu kitapta da bu tarih sonrasında hiçbir değişikliğe gidilmediği belirtildi.