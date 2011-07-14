-ERDOĞAN, DENKTAŞ'I ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun süre tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinden geçen hafta Ankara'ya getirilen Rauf Denktaş'ı, Bilkent'teki TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ da bulundu.