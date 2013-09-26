Erdoğan: Demokratikleşme paketi hakkında çok konuşuluyor, şaşıracaksınız

Başbakan Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen demokratikleşme paketi hakkında, “Yorum yapıyorlar. İsabet ettikleri de oluyor tabi, isabet ettiremedikleri çok şey var. Yapacağımız açıklama birçok kesimi şaşırtabilir” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

İşte Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Emekte sermaye de yatırım da üretim de tüketim de bunların hepsi insanın birer türevidir. İnsan varsa emek vardır. İnsan varsa sermaye vardır, üretim vardır, yatırım vardır. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Öyleyse hedef insanı, insan oğlunu güçlü kılmaktır. Adil bir devlete düşen işte bu anlayışı savunmak, çalışana çalıştırana girişimciye eşit mesafede durabilmektir.

İşçi olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Özel sektörde de çalıştım. Daha sonra işveren de oldum.

Cezaevinden kaçan PKK’lılar

Cezaevinde bile olan hadiseleri görüyorsunuz. Kaçtılar, gerçi emniyet teşkilatımız bir tanesi hariç hepsini yakaladı. Bu mücadele yılmadan devam edecektir. Bunlara kol kanat germek bu iktidarda mümkün değildir. Türkiye’yi büyütecek soframızdaki ekmeği büyütecek reformu da kararlılıkla yaptık yapıyoruz.

Demokratikleşme paketi

Yorum yapıyorlar. İsabet ettikleri de oluyor tabi, isabet ettiremedikleri çok şey var. Yapacağımız açıklama birçok kesimi şaşırtabilir. Bu paket 11 yıllık sürecin devamı olacak. Asla bir son olmayacak. Bu matematik değildir.

5 milyon kişiye istihdam sağladık

Demokratik haklar kadar sorunlarını da daha ilk günden çözüme kavuşturmak, en ileri hakları ilk günden teslim etmek en büyük arzumuzdu. Ancak bu sorunları çözme konusunda da 11 yıl boyunca önümüzde engeller oldu, imkansızlıklar oldu. buna rağmen ekonomideki ve demokratikleşmedeki her gelişmeyi çalışma hayatına yansıtmanın gayreti içinde olduk.

Bakınız, 11 yıl içinde 5 milyon kişiye istihdam sağladık. Bir yandan iş ürettik, bir yandan işsizlikle mücadele ettik. Artan nüfusa rağmen işsizliği aynı seviyede tuttuk, hatta aşağı çektik. Ücretleri enflasyona ezdirmediğimiz gibi geçmişten gelen kayıpların telafisi içinde olduk.

1 Mayıs’ı bizden önceki iktidarlar neden çözmedi? Hiçbir hükümet cesaret edemedi. Ama biz çalışanlarımızın taleplerine kulak verdik ve 1 Mayıs’ı tatil ilan ettik. Bu hükümetin bu kararlılığı bu attığı adım, bütün memurlar için söylemiyorum, belli bir kısım için iltifat görmedi.

İnsanoğlu bunu da bekler. Fakat biz tabi bütün rağmen dedik ki at denize balık bilmezse halik bilir. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Müzakere bir tarafın dayatma yapmasıyla olmaz. Müzakere masada olur. Müzakere kendi arzusunu dayatma değil orta yolu bulmaktır. Bir adım atarsın, karşıdaki de bir adım atarsın. Sonuçta ortak bir nokta bulunur.

Bu parayı öncekiler neden ödemedi?

İlgili bakanlarıma talimatı verdim. Bu işi çözeceksiniz dedim. Bir gece sabaha kadar görüşüldü. Sabaha karşı sonuç açıklandı. 13 buçuk katrilyon olarak hem ana parayı hem nemaları biz ödedik. Bizden öncekiler neden ödemedi? Onların da bir kısmı hala siyaset yapmıyor mu?

Konut edindirme yardımı dediler. O da üç katrilyonu aştı. Onu da biz ödedik. Bunların böyle bir sorumluluğu yok muydu? Acaba onlara nasıl hesap sorulmadı?

Çuvalları açtık, tek tek inceledik

Ama bakın biz bu tür talepleri beklemedik. Masamızın üzerinde bunu görünce, dedik ki devlet işçisine memuruna borçlu olur mu?

Ulus’ta Emlak Bankası’nın depolarında çuvallar açtırdık. Tek tek inceledik, KEY olayında 3 buçuk katrilyon ödeme yaptık. Vatandaş umudunu kesmiş, devletten alacağı var mı bilmiyor.

Çalışma Meclisi’nin gündeminde çok çok önemli konular var. Başta da ifade ettiğim gibi sayın bakanım olsun, müsteşarımız olsun, Meclis’te tartışılan konuları getirecekler.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı konusunda az önce değerli bakanım da söyledi. Ama söyleyeceğim son derece nettir. Ben diyorum ki aranızda anlaşın. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Siz aranızda anlaşın. Biz üzerimize düşeni anında yerine getirmeye hazırız. Biz başından beri bir anlaşma olmasını bekliyoruz.

Mevsimlik işçiye taraf değiliz

Bir konuyu daha söyleyeceğim. 11 ay, 10 ay mevsimlik işçi biz bunlara taraf değiliz. Biz hakka tarafız. Diyoruz ki bir işçi bir gün dahi çalışsa, o onun kıdem hesabına girmeli. Ki şimdi yeni hazırlık onun ödemesini getiriyor. Dolayısıyla bundan sonra mevsimlik yok. Kıdem sürekli çalışıyor.