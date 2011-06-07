-ERDOĞAN: DEMOKRASİ KAZANACAK MARDİN (A.A) - 07.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'nin sırtını PKK terör örgütüne dayadığını ve korkutarak oy aldıklarını belirterek, ''Hangi şiddet eylemini yaparlarsa yapsınlar, sonunda şiddet değil, demokrasi kazanacak'' dedi. Partisinin Mardin mitinginde halka hitap eden Başbakan Erdoğan, ''BDP, sırtını nereye dayıyor? PKK terör örgütüne dayıyor. Oyu nasıl alıyorlar? Tehditle korkutarak. Esnafın kepenklerini kapatıyorlar, yoksa esnaf kepenk kapatır mı?'' dedi. ''Hangi şiddet eylemini yaparlarsa yapsınlar, sonunda şiddet değil, demokrasi kazanacak'' diyen Başbakan Erdoğan şöyle devam etti: ''Korkmayın, korkunun ecele faydası yoktur. Güvenlik güçleri her türlü tedbiri almışlardır. Sandığa güvenle gidin, oyunuzu vicdanınızla kullanın. Sizi sindirmek için yapılan baskılara boyun eğmeyin. İradenize, oyunuza geleceğinize sahip çıkın. Yavrularınızın geleceği için sandığa gidin. Duruşunuz önemli.''