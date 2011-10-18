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Politika

Erdoğan: ''Demokrasi

18 Ekim 2011 23:19

-Erdoğan: ''Demokrasi-güvenlik dengesi asla zedelenmeyecek'' ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Anne karnındaki doğmamış bebeğe, savunmasız insanlara, cami imamlarına, en mutlu günlerinde gelin ve damatlara saldıracak kadar gözünü kan bürümüş örgüt militanlarının, Güroymak'ta da sokaktaki 4 yaşındaki masum yavruya kastetmeleri, nasıl bir panik ve çaresizlik içinde olduklarını göstermesi bakımından son derece manidardır'' dedi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Güroymak'taki patlamada 5 polisin şehit olması, 3 vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e başsağlığı diledi. Saldırıyı derin bir teessürle öğrendiğini belirten Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Anne karnındaki doğmamış bebeğe, savunmasız insanlara, cami imamlarına, en mutlu günlerinde gelin ve damatlara saldıracak kadar gözünü kan bürümüş örgüt militanlarının, Güroymak'ta da sokaktaki 4 yaşındaki masum yavruya kastetmeleri, nasıl bir panik ve çaresizlik içinde olduklarını göstermesi bakımından son derece manidardır. Terör örgütü, taşeronluğunun bir gereği olarak aldığı ihaleyi ifa etmek gibi bir alçaklığın içindedir. Kardeşliğimizi tahrip etmeye, ülkenin huzur ve istikrarını bozmaya, Türkiye'nin asil yürüyüşünü yavaşlatmaya yönelik bu saldırılar asla ve asla hedefine ulaşamayacaktır. Güvenlik güçlerimiz, bu ülkenin birlik, bütünlük ve kardeşliğini muhafaza etmek adına canlarını ortaya koyarak şehadet mertebesine ulaşmış, isimlerini bu aziz milletin gönlüne yazdırmışlardır. Tüm tahriklere, insanlık dışı tüm saldırılarına rağmen terör örgütüyle mücadelemiz artarak devam edecektir. Terörle mücadelede demokrasi-güvenlik dengesi asla zedelenmeyecek, sabırla ve metanetle terör örgütünün gerçek maskesi ortaya çıkarılacaktır. Terörden beslenenler, terör örgütünün döktüğü kan üzerinden rant sağlamaya çalışanlar da, şehitlerimiz kadar masum yavruların, masum ve savunmasız insanların vebali karşısında millet nezdinde mahkum ve mahcup olacaklardır.'' Şehitlere ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Başbakan Erdoğan, şehitlerin ve vatandaşların ailelerine, tüm güvenlik güçlerine, emniyet teşkilatının mensuplarına ve millete sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

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