Erdoğan Demirören'den gazetecilere: "Zam yok gerekirse burayı bir dakikada kapatırım"

Milliyet ve Vatan gazetelerinin sahibi Erdoğan Demirören çalışanlarıyla yaptığı toplantıda "Zam yok, gerekirse burayı bir dakikada kapatırım" dedi. Demirören "Çalışın kar edin, öyle zam isteyin" diyerek çalışanlara 3. yılda da aynı maaşı alacaklarının mesajını verdi.

“Bayii bayii gezin satışı arttırın”

Medyaradar’ın haberine göre, Demirören gazetecilere “Bayii bayii gezin, satışları artırın” da dedi. Her gazetecinin haberinin çıktığı sayfanın maliyetini bilmesi gerektiğini söyleyen Demirören "Eski gazetecilik artık kalmadı, herkes bundan sonra bugün ben müessese için ne yaptım, müesseseme ne kazandırdım. Aldığım maaşı hakettim mi diye düşünmesi gerekiyor!" şeklinde konuştu.

"Tarafım"

Demirören kendisinin taraf olduğunu, Türkiye’yi ve Türk ekonomisini iyi yönetenlerden yana olduğunu vurguladı. Gazeteyi Doğan Grubu'ndan aldığını söyleyen baba Demirören bugüne kadar 300 milyon lira harcadığını hiç kar etmediğini kaydetti. Gazeteler zarar ettiği için 3. yıla da girerken maaşlara zam yapmayacağını açıklayan Demirören söz isteyen bir muhabirin söylediklerine ise tepki gösterdi.

Aba altından sopa gösterdi!

Grupta yedi yıldır çalıştığını söyleyen muhabir, Demirören'in övdüğü Milliyet ve Vatan internet sitelerinin manşet haberleri için katkıda bulunduğunu ve çok düşük maaş aldığını söyledi.

Demirören'in ısrarı üzerine maaşını söyleyen muhabir 2 bin lira aldığını belirterek, "7 yıllık kıdemim var diğer arkadaşlar gibi ücretime zam istiyorum. Diğer gazetelerdeki arkadaşlarımız 4-5 bin lira maaş alıyorlar" dedi. Demirören muhabirin bu sözü üzerine " o zaman sen de git kardeşim" dedi. Muhabir "gideceğiz de ne tazminat veriyorsunuz ne de zam yapıyorsunuz" karşılığını verdi. Demirören bu diyalog üzerine "En fazla işsizlik basında var" diyerek aba altından sopa gösterdi. Milliyet ve Vatan çalışanları da Çalışma Bakanlığı'na şikayet ve diğer hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

“Tazminatınızı mahkemeden alın”

Demirören'in işten çıkardığı iki gazeteciye "Eğer bizimle uzlaşmayı kabul etmiyorsanız yasal tazminatınızı da vermiyoruz gidin mahkemeden alın" dediğini belirten çalışanlar işverenin bu keyfi uygulamarının durdurulması, grubun işlemlerinin incelemeye akınması için iktidar ve muhalefet partilerine müracat edeceklerini kaydettiler. Milliyet ve Vatan kulislerinde Demirören'in bu açıklamasının ardından çalışanların çeşitli eylem biçimlerini tartıştığı öğrenildi.

Çalışanlarına üçüncü yılda zam vermeyeceğini açıklayan Demirören kısa süre önce Fransız Total şirketini 300 milyon euroya satın almıştı.