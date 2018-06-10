T24 LogoT24 Logo
Gündem

ERDOĞAN DEMİRÖREN TOPRAĞA VERİLDİ

Haber: Özden ATİK - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, DHA Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi

10 Haziran 2018 19:14

Haber: Özden ATİK - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, DHA
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in cenazesi, Fatih Camii\'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki aile kabristanına defnedildi. 
Erdoğan Demirören\'in tabutu oğulları Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören ile yakınlarının omuzlarında aile kabristanına getirildi. Erdoğan Demirören\'in cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.  Definin ardından Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören taziyeleri kabul etti. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi de mezarlığa gelerek Demirören ailesine taziyelerini bildirdi. Taziyelerin ardından Yıldırım Demirören yeniden babasının mezarı başına giderek dua okudu.

Görüntü Dökümü
-------------------------
-Mezarlığa gelenler
-Cenaze getirilişi
-Mezarı başında dua okunması
-Yıldırım Demiören dua okuması
-Genel ve detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberATİKKamera Harun UYANIKDHA Demirören Holding KurucusuYönetim Kurulu Başkanı Erdoğan DemirörenFatih CamiiZincirlikuyu MezarlığıDemirörenYıldırım DemirörenTayfun DemirörenErdoğan DemirörenTaziyelerinGörüntü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24