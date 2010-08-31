-ERDOĞAN: ''DEMİR AĞLARLA TÜRKİYE'Yİ ÖRÜYORUZ'' TEKİRDAĞ (A.A) - 31.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, lojistik istasyonları, şehir içi banliyö hatları, yol yenilenmeleri ve diğer modernizasyonlarla cumhuriyet tarihinin ikinci büyük demiryolu hamlesini adeta adım adım hayata geçirdiklerini belirterek, ''Yani demir ağlarla Türkiye'yi örmeye biz devam ediyoruz'' dedi. Tekirdağ-Muratlı demiryolu hattının açılışı Tekirdağ Garı'nda yapıldı. Törende konuşan Erdoğan, Tekirdağ'ın geleceğinde önemli fonksiyona sahip olacağına inandığı hattın hayırlı olmasını diledi. Sanayi, tarım, hayvancılık ve ticaret alanlarında ülkenin en önemli merkezlerinden olan Tekirdağ'ın bu demiryolu hattıyla yeni bir döneme adım attığını belirten Erdoğan, limanı ve şehir merkezini bütün Trakya'ya ve Avrupa'ya ulaştıran hattın AK Parti iktidarının eseri olduğunu kaydetti. Erdoğan, 2007 yılında temelini attıkları hattın 245 milyon liraya mal olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Türkiye'de 40 yıl sonra demiryolu hattına bağlanan tek il merkezi Tekirdağ oldu. Bu demiryolu hattı, Tekirdağ'ı özellikle Türkiye'nin kalkınma hamlesinin en önemli aktörlerinden birisine dönüştürdü. Bandırma-Tekirdağ feribot hattıyla birleşen tren yolu ile Ege bölgesinden Avrupa'ya bağlantı yolu 600 kilometre kısaldı. Böylece, Derince ve İstanbul limanlarındaki sıkışıklık kısalacak. Proje kapsamında yapılan Kumbağı karayolu kavşağı düzenlemesi, dere ıslahı ve diğer çalışmalar da ilave hizmetler olarak ifade edilebilir.'' -12 BİN 200 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL- Erdoğan, hükümet olarak ulaştırma projelerine büyük önem verdiklerini, 7,5 yılda 12 bin 200 kilometre bölünmüş yol yaparak cumhuriyet tarihiyle mukayese edilemeyecek adımı attıklarını ifade ederek, ''79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz, 7,5 yıla 12 bin 200 kilometre bölünmüş yolu sığdırdık'' dedi. Hava ulaşımını küçük bir azınlığın imtiyazı olmaktan çıkartıp, bütün vatandaşların kullanabileceği bir yol haline dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Havayolunu halkın yolu yaptık. Cumhuriyetin ilk dönemindeki büyük hamleden sonra unutulan ve kaderine terk edilen demiryollarında da tarihi bir adım başlattık. Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin ilk etabı olan Ankara-Eskişehir etabını tamamladık. Bu projenin ikinci etabını da 2013 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara-Konya hızlı tren projesini bu yılın sonunda bitirmeyi hedefliyoruz ve bunu da hizmete açacağız. Ankara-Konya arasındaki 10,5 saatlik tren yolculuğunu 1,5 saate düşüyoruz. 12,5 saatlik Konya-İstanbul tren yolculuğu da 3,5 saate inecek. Ankara-Sivas hızlı tren yolu inşasına da başladık. Böylece Ankara-Sivas tren yolculuğu 3 saate düşecek. Bursa'yı Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya hatlarına bağlayacak Bursa-Bilecek hızlı tren ihalesini de bu yıl yapacağız. Lojistik istasyonları, şehir içi banliyö hatları, yol yenilenmeleri ve diğer modenizasyonlarla cumhuriyet tarihinin ikinci büyük demiryolu hamlesini adeta adım adım hayata geçiriyoruz. Yani demir ağlarla Türkiye'yi örmeye biz devam ediyoruz.''