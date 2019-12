-ERDOĞAN: DEĞİŞİKLİK 73 MİLYON VATANDAŞIMIZ İÇİN TBMM (A.A) - 20.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişliğinin çocuklar, gençler ve 73 milyon vatandaş için olduğunu belirterek, ''Herkesi bu büyük değişim hareketine omuz vermeye çağırıyorum'' dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında, referandum kapsamında en samimi şekilde neden ''evet'' denilmesi gerektiğini anlatacaklarını söyledi. Muhalefetin günlerdir değişikliğe karşı çıktığını, ''hayır'' naraları attığını ifade eden Erdoğan, ''Allah aşkına ne dediklerini, ne demek istediklerini, hangi gerekçeyle pakete karşı çıktıklarını anlayan var mı?' diye sordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yalova'da yaptığı konuşmadaki ''12 Eylül sonrasında idam sehpaları kuruldu. 16 yaşındaki çocuğun yaşı büyütülüp idam edildi. İnsanın vicdanı sızlamıyor mu?'' sözlerini anımsatan Erdoğan, ''Evet, biz de aynı şeyi söylüyoruz. 16 yaşındaki bir çocuğun idam sehpasına götürülmesinden rahatsız oluyorsun da neden bu pakete 'hayır' diyorsun? Şecaat arz ederken sirkatlerini söylüyorlar. Bunlar neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlatırken neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatıyorlar'' dedi. -''ANAYASA MAHKEMESİNİN BAHÇESİNDE EV TUTMAMIZA GEREK YOK''- Erdoğan, CHP ile MHP'nin aynı dili ve üslubu kullandığını, her cümlede kendisini ''yüce divan'' ile tehdit ettiklerini kaydetti. Erdoğan, ''Biz bu millete hizmet yoluna başımızı koyduk. Bu yola canımızı koyduk. Biz korkularla değil, ideallerle, ilkelerle, heyecanla aşkla ve sevda ile siyaset yapıyoruz. O kuru sıkı tehditleri bize bir şey ifade etmiyor. Bizim Anayasa Mahkemesinin yanında, yöresinde, bahçesinde ev tutmamıza gerek yok. Bizim evimiz milletimizin içinde. CHP Genel Başkanı önce Anayasa Mahkemesi'nin bahçesine kurduğu gecekondudan bir çıksın'' diye konuştu. CHP, geçen dönem 113, bu dönem 44 kez Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anlatan Erdoğan, ''Haydi oraya gecekondu yaptınız, bari arsa sahibini rahat bırakın...'' dedi. Erdoğan, bunun ''tutarsızlık, ilkesizlik, milletin iradesini hiçe sayma'' ve mahkemeye taşıma olduğunu söyledi. Kimlerin ''hayır cephesinde'' olduğuna dikkatleri çekeceklerini anlatan Erdoğan, MHP'nin ''hayır'' demekle tarihiyle çeliştiğini, kendisini inkar ettiğini savundu. Erdoğan, ''Benim MHP'li kardeşlerimin kendisine yüklediği emanete halel ettiriyor'' dedi. CHP'nin de ''hayır'' demekle kendi raporlarına, tezlerine, iddialarına, tarihine karşı çıktığını savunan Erdoğan, ''Kendisini inkar ediyor ve kendisine yüklenmiş emanete gölge düşürüyor'' diye konuştu. BDP'nin parti kapatmalarına karşı gibi göründüğünü, parti kapatmalarını zorlaştıracak ve adeta yok edecek bir değişikliği engellemek için elinden geleni yaptığını dile getiren Erdoğan, ''Barıştan yanaymış gibi yaparak gerilimi ve çatışmayı körüklüyor. Demokrasiden yanaymış gibi görünerek demokratik gelişmenin önüne set çekmeye çalışıyor'' dedi. -''DEĞİŞİKLİK ÇOCUKLARIMIZ İÇİNDİR'- BDP'nin ''Anayasa değişikliği paketinde Kürtlerin lehine olabilecek hiçbir madde yok. Orada Kürt adı geçmiyor'' dediğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Orada hangi etnik unsurun adı geçiyor? Benim Kürt kökenli vatandaşlarımın aleyhine olan bir madde var mı? O maddelerin hepsinde de benim Kürt kökenli vatandaşlarımın lehine olacak her şey var. A'dan Z'ye her şey var. Yani 73 milyonun hepsi için eşit, her şey var... Tayyip Erdoğan bu değişiklikten ne kadar istifade ediyorsa, benim Kürt kökenli vatandaşım da o kadar istifade ediyor. Vatandaşlarımıza bu ilkesizliği, samimiyetsizliği anlatacağız. Tekrar ediyorum. Bu değişiklik bir AK Parti değişikliği değildir. Bu değişiklik çocuklarımız, gençlerimiz, 73 milyon vatandaşımız içindir. Herkesi bu büyük değişim hareketine omuz vermeye davet ediyoruz, herkesi bu tarihi sürece katkı sağlamaya davet ediyoruz. Tabii ki takdir aziz milletindir. Söz de onundur, karar da onundur.'' Erdoğan, Cuma günü itibariyle TBMM Genel Kurulu çalışmalarının tamamlanacağını, milletvekillerinin 12 Eylül referandum gününe kadar milletle beraber olacağını söyledi. Erdoğan, ''suça itilen çocuklarla ilgili düzenlemenin'' bu hafta Meclisten çıkacağını da söyledi.