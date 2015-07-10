Erdoğan: DEAŞ Suriye rejimi tarafından desteklenen terör örgütüdür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı konutunda büyükelçiler ile bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, IŞİD terör örgütün Suriye rejimi tarafından desteklendiğini belirterek, "Bu örgütün insanlık dışı, barbarca eylemlerini buradan bir kez daha kınıyorum. Bu yapılanların bizim dinimizle, ahlakımızla, vicdanımızla, kültürümüzle hiçbir ilişkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Irak Şam İslam Devleti'ni DEAŞ olarak nitelendiren Erdoğan açıklamalarını şöyle devam etti, "DEAŞ demokrasi, özgürlük ve onur mücadelesi veren Suriye halkına karşı kullanılmak üzere rejim tarafından desteklenen bir terör örgütüdür. Bu örgütün insanlık dışı, barbarca eylemlerini buradan bir kez daha kınıyorum. Bu yapılanların bizim dinimizle, ahlakımızla, vicdanımızla, kültürümüzle hiçbir ilişkisi yoktur. İnşallah bu kanser hücresinden beraber mücadeleyle her birlikte kurtulacağız. Türkiye sınırlarının yanı başında ne terörün kök salmasına, ne de tek yanlı oldu bittilere rıza göstermeyecektir. Suriye'de demografik yapıyı değiştirme girişimlerini asla kabul edemeyiz. Bu noktada uluslararası toplum Suriye'ye sadece DEAŞ merceğinden bakmayı bırakmalıdır. Suriye'de gerçek bir çözüme varılmadığı ve bu zeminde ülkede istikrar yeniden tahsis edilmediği müddetçe terör örgütlerinin etkinliği devam edecektir. 300 bin insanın ölümüne neden olan bir rejimi savunmak insanı ve vicdani değildir. İslami de değildir. Böyle bir noktada hala Suriye rejimini savunmanın uluslararası anlamda da takdir edersiniz ki asla yeri olamaz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, ülkelerindeki şiddetten kaçan Suriyeliler için din ve etnik köken ayrımı gözetmeden açık kapı politikasının izlenmeye devam edildiğini belirterek, "Şu anda Irak'tan 300 bin kişi, Suriye'den 1 milyon 700 bin olmak üzere 2 milyon insana ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz. Ülkelerini terk eden Suriyelilerin yarıdan fazlası şuanda ülkemizde barınıyor. Tüm Batı'da acaba ne kadar Suriyeli var? Yaklaşık 250 bin civarında" diye konuştu.

'Teröristlerin hepsi vahşidir, hepsi kötüdür'

"Her ülke adı ister DEAŞ, ister El Kaide, ister PKK, ister DHKP-C olsun teröristlere karşı bilgi paylaşımı dahil etkin işbirliği yapmak mecburiyetindedir. 'Benim teröristim iyi seninki kötü', böyle bir anlayış olamaz. Teröristlerin hepsi vahşidir, hepsi kötüdür" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye, Suriye ve DEAŞ bağlamında terör şüphesiyle 1300'den fazla yabancıyı tutukladı ve sınır dışı etti. Terörle ilgili faaliyetlerinden şüphelenilen 14 binden fazla insanın ülkeye girişi yasaklandı" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye bir yandan sınırları içindeki milyonlarca Suriyeli vatandaşın yükünü omuzlarken bir yandan da uzun kara sınırı boyunca güvenliğini sağlamanın çabası içindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu mücadelenin başarısı için teröristlerin geldikleri ülkelerin de üzerlerine düşeni yapması gerekiyor. Bize kimse 'benim ülkemden böyle bir terörist geliyor, dikkat edin' demiyor. Derse zaten biz anında tutukluyoruz. DEAŞ'a potansiyel terörist akışı ancak bu şekilde durdurulabilir, bu dayanışmayla durdurulabilir."