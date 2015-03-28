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'Erdoğan, Davutoğlu'nun milletvekili listesine YSK'ya giderken yolda müdahale edebilir'

Aday listesinin belirlenmesinde AKP içinde çekişme yaşandığı iddia ediliyor

28 Mart 2015 10:07

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Nisan’da YSK’ya sunulacak milletvekili listesi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, AKP kulislerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın listeye damgasını vuracağı iddia ediliyor. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan’ın haberine göre, Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bir anlaşmazlık çıkması durumunda listenin YSK’ye verileceği gün “isimler yolda değişebilir” beklentisi dile getiriliyor.

Kulislerde, “Eğer Başbakan ve Cumhurbaşkanı, liste konusunda bir anlaşmazlık yaşarlarsa mutlaka Erdoğan’ın dediği olur. Liste, 7 Nisan’da Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop ve Genel Sekreter Haluk İpek tarafından YSK’ye teslim edilecek. Davutoğlu’nun elinden çıkacak liste, YSK yolunda değişebilir. Başbakan, Cumhurbaşkanı ile yeni bir kriz yaşamak istemiyorsa listeyi mutlaka Erdoğan ile istişare ederek hazırlayacaktır” görüşü ifade ediliyor.

 

‘Alt düzeyde de kavga var’

 

Genel başkan yardımcıları arasında da teşkilatların yapısı ve milletvekili listesi üzerinde çekişme yaşandığı belirtiliyor. Eski DP Genel Başkanı da olan Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ile Şentop’un bu konularda tartıştıkları, ANAP ve DYP kökenli isimlere ağırlık vermesi nedeniyle Şentop’un Soylu’ya tepki gösterdiği kaydediliyor.

 

‘Erdoğan’a taslak liste’

 

Parti kulislerinde, Davutoğlu’nun Erdoğan’a taslak bir liste sunduğu, Erdoğan’ın listede göremediği bazı milletvekillerinin isimlerini vererek aday yapılmasını istediği ileri sürülüyor. Erdoğan’ın listeyle ilgili taleplerinin karşılanmaması durumunda mevcut yapısıyla AKP MYK’dan listenin onay almasının mümkün olmadığına da dikkat çekiliyor.

 

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