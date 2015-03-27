AKP aday listesi Davutoğlu'na sunuldu

AKP Seçim Üst Komisyonu 6 bin kişilik aday adayı arasından 550 kişilik asıl, 150 kişilik de yedek milletvekili aday listesini belirledi. Komisyon listeyi şekillendirirken, raporlar, mülakatlar, komisyon ve STK görüşleri gibi 9 kriteri gözönünde bulundurdu. Kesin liste konusunda son sözü AKP Genel Başkanı sıfatıyla Başbakan Ahmet Davutoğlu söyleyecek.

7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na adaylarını bildirecek olan partiler son bir haftaya bu telaşla girerken, en fazla aday adayı başvurusu alan AKP'de sürecin sonuna gelindi. 6 bin 223 aday adayı hakkındaki temayül yoklaması, mülakat, alt komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra aday adayları ile ilgili değerlendirme raporu Seçim Üst Komisyonu'na sunuldu. Üst Komisyon da çalışmaları tamamlayarak 550 kişilik asıl, 150 kişilik de yedek milletvekili aday listesini belirledi. Kesin liste ise Genel Başkan sıfatıyla Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun onayıyla şekillenecek.

150 kişilik yedek liste de hazırlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının da aralarında bulunduğu Üst Komisyon, Başbakan Davutoğlu'nun onayı için 550 kişilik listenin yanında 150 kişilik bir de yedek liste hazırladı. Davutoğlu kurmaylarıyla bu listeleri değerlendirdikten sonra son kararı verecek. Davutoğlu'nun önümüzdeki hafta çalışma programını da ağırlıklı olarak Parti Genel Merkezine kaydırdı.

Davutoğlu adaylarla görüşecek

Başbakan Davutoğlu, genel başkan sıfatayla üst komisyonun sunduğu listede yer alan isimlerle tek tek görüşecek. Görüşmeler Parti Genel Merkezinde yapılacak ve baş başa olacak. İsmi üzerinde tereddüt ettiği adaylarla ilgili yedek listeyi devreye sokacak olan Davutoğlu son sözü söyleyecek. Üst Komisyonun belirlediği ve önümüzdeki günlerden itibaren Davutoğlu ile görüşmeye çağrılacak aday adaylarına gizlilik politikası uygulanacak. Yedek listeden de isimlerin çağrılırken, Parti'nin bazı isimleri de taktik gereği Genel Merkeze çağırarak görüşme yapacak.

Adayları 12 komisyon değerlendirdi

Üst Komisyon'un, 550 kişilik listeyi şekillendirirken dokuz kriteri göz önünde bulundurduğu öğrenildi. AK Parti, 6 bin 223 aday adayının başvurusu sonrası tüm teşkilatı kapsayan temayül yoklaması yaptı. Temayülden sonra aday adayları, 12 alt komisyonda mülakata alındı. Hazırlanan raporlar, Davutoğlu'nun masasındaki kriterlerden birisi. Aday adaylarıyla ilgili derlenen bilgiler sonrası 4 ara komisyon oluşturuldu ve raporlar haftasonu Üst Komisyona teslim edildi.

İşte 700 kişilik listeyi şekillendiren o kriterler:

- Teşkilatta yapılan temayül yoklamalarından çıkan sonuçlar.

- Adaylarla bire bir yapılan mülakatlarda oluşan izlenim.

- Alt Komisyon ve ardından ara komisyonun hazırladığı raporlar.

- Başbakan Davutoğlu'nun il ve belediye başkanlarıyla yaptığı değerlendirmeler.

- Kanaat önderleri ve STK'ların görüşleri.

- Partide daha önce vekillik yapan "akil" siyasetçilerin kendi illeriyle ilgili önerileri.

Bakan ve milletvekillerinin görüşleri.

- Kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçlar.

- Mevcut vekillerle ilgili Meclis performansları ve çalışmalarıyla ilgili karneler.