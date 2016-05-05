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Ekonomi

Erdoğan, Davutoğlu'nu dinleyebilmek için Merkez Bankası Başkanı'nı kabulünü geciktirdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü

05 Mayıs 2016 23:52

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Davutoğlu’nun veda konuşması yaptığı saate rast gelen Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Murat Çetinkaya’yı kabulünü yaklaşık 1 buçuk saat erteledi. Erdoğan, haber kanallarının canlı yayından aktardığı Davutoğlu’nun 45 dk. süren konuşmasını izledikten sonra, 19 Nisan’da Merkez Bankası Başkanlığı’na getirildikten sonra nezaket ziyaretinde bulunan Çetinkaya’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan bu sabah yayınlanan Erdoğan’ın görüşme programları içinde saat 14.00’de Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın kabul edileceği belirtilmişti. Tahmin edilen daha geç başlayan Davutoğlu’nun konuşması 14.55’de bitmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dün gece gerçekleşen görüşmesinden sonra AKP Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplayacağı ve ardında basın açıklaması yapacağı aktarılmıştı. Davutoğlu, bu sabah yaptığı basın açıklamasında, genel başkan olarak 22 Mayıs'ta olağanüstü kongre çağrısı yapma kararı aldığını ve kendisine ilişkin bir mutabakat olmadığı için aday olmayacağını açıklamıştı.

 

 

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