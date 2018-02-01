"Erdoğan, Davutoğlu'nu yanına alarak parti içine mesaj verdi; geniş bir ittifak zemini kovalıyor"

Birgün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, AKP grup toplantısında çekilen; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aynı karede yer aldığı fotoğrafın hem parti içine bir mesaj, hem de 2019 hazırlığı anlamını taşıdığnıı ifade etti. Erdoğan'ın 2019 için geniş bir ittifak zemini "kovaladığını" söyleyen Aydın, "Erdoğan'ın SP’yi de bu cepheye katmaya çalışacağını" ön görüsünde bulundu.

"Neredeyse bir yıldır Meclis’te görülmeyen Davutoğlu’nun, Erdoğan ve Yıldırım’ın yanında verdiği fotoğraf AKP’de ‘iç tamirat’ yorumlarına neden oldu" diyen Aydın'ın Birgün'de yer alan yazısı şöyle:

Tayyip Erdoğan, iki yıldır uzağında tuttuğu Davutoğlu’nu yanına alarak hem parti içine hem de parti dışına mesaj verdi. Ankara’da ‘sürpriz’ olarak nitelendirilen buluşmadan sonra merak edilen konu bu bir araya gelişin siyasi sonuçlarının olup olmayacağı.

Yeni görevler mi bekliyor?

Davutoğlu’nun Afrin operasyonun başlamasından hemen sonra Erdoğan’la önce bir görüşme yapması, ardından yan yana grup toplantısına katılması eski başbakana ‘yeni görev’ hazırlığı olarak yorumlanıyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan bu yana AKP’nin Ortadoğu politikasının mimarı olarak bilinen Davutoğlu, yandaş medya dahil parti kamuoyunun önemli bölümü için başta Rusya ilişkileri olmak üzere başarısızlığın da müsebbibi olarak anılıyor. Erdoğan’ın tüm bu eleştirileri bilmesine rağmen Davutoğlu’nu yanına alması dış politikada ‘bir kez daha makas değişir mi?’ tartışmalarının yapılmasına neden oldu.

Rusya ve MHP

Davutoğlu’nun AKP’de yeniden boy göstermesini Arfin operasyonuna bağlayanlar kadar artık dış politikada görünme ihtimalinin olmadığını düşünenler de var. Davutoğlu’nun özellikle Rusya ile yaşanan kriz ve son dönemde MHP ile girdiği sert polemik, AKP siyaseti içinde çok görünür olmasının önündeki en önemli engeller olarak duruyor.



Ankara’da Erdoğan’ın hem yerel hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düşünerek geniş bir havuz oluşturduğu konuşuluyor. Önümüzdeki kongrede parti kadrolarının önemli bölümünü genç ve kendisi ile siyasete başlamış isimlerden tercih edeceği konuşulurken, özellikle yerel seçimlerde deneyimli isimlerden faydalanabileceğinin altı çiziliyor.



Davutoğlu, Binali Yıldırım ile birlikte yerel yönetimler için değerlendirilecek isimler arasında sayılıyor.

Gül’e mesaj mı?

Abdullah Gül’ün son açıklanan KHK’ye dair yaptığı uyarı sonrası verilen olumlu ya da olumsuz reaksiyon AKP içinde merkezkaç eğiliminin sanıldığından daha çok olduğunu açığa çıkardı. Erdoğan, aralarında AKP kurucularının, uzun dönem yöneticilik yapmış birçok siyasinin bulunduğu uzun bir itiraz eden isim listesi ile karşılaştı. İtirazların KHK ile başlamasına rağmen süratle Erdoğan’a doğru yönelmesi de karşı bir hamleyi kaçınılmaz kıldı. Süreci kendiliğinden bir hale bırakmadan müdahale edildi ve Mehmet Ali Şahin’in ardından Davutoğlu da Erdoğan’ın yanında yerini aldı.

Birlik görüntüsü ihtiyacı

Erdoğan’ın gerek Davutoğlu gerekse parti yönetimi ile mesafeli olan diğer isimlere yönelik hamlesinin birden fazla gerekçesi var. Erdoğan, her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken partisi içinde tek bir fire bile istemiyor. Bu nedenle ikna edebileceği her isimle görüşüyor ve bundan sonra da görüşmeye devam edecek. Öte yandan parti içinde bakanlara kadar sıçrayan gerilimi de sonlandırma konusunda da adımlar atıyor. Grup toplantısı öncesi yer kavgası yaşayan Süleyman Soylu ve Fatma Betül Sayan Kaya’nın salı günü yan yana oturtulmaları da bu sürecin parçası.

Sağı kapsamaya çalışacak

Erdoğan etrafına alabildiği tüm isimlerle yola devam etmek istiyor. Bir sonraki hamle de bu bağlamda parti dışına olacak. MHP ve BBP’nin yanına başta Saadet Partisi olmak üzere sağda duran tüm siyasi partileri eklemek için önümüzdeki günlerde yoğun bir trafik başlayacak.