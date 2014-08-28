

Die Welt “AKP Davutoğlu'na hükümet başkanlığı yolunu açtı” başlığını kullanıyor. Die Tageszeitung gazetesinde Jürgen Gottschlich imzalı yorum, “İslami bir kâğıttan kaplan” başlığını taşıyor. Yorumda “Anayasaya göre Ahmet Davutoğlu cuma günü kabinesini açıkladıktan sonra Türkiye'de gündemi belirleyecek siyasetçi olacak. Ancak her şeyin kâğıt üzerinde yazıldığı gibi olacağına kendisi bile inanmıyor” deniyor.

'Bir dinî uyanış hareketini andırıyor'

Die Tageszeitung 'Davutoğlu nasıl bir başbakan olacak?' sorusunu irdeliyor ve şu satırlara yer veriyor: “Davutoğlu, AKP olağanüstü kongresinde yaptığı konuşmasında, partinin muhaliflerini demokratik bir ülkenin makbul vatandaşları olarak göreceğine dair bir eğilim göstermedi. Daha ziyade AKP'nin misyonuna bağlılık sözü verdi. Bunun dindar Müslümanların kutlu yürüyüşünün güncel görünümü olduğunu ve ilelebet devam edeceğini söyledi. Davutoğlu hükümet programı olarak Türkiye'nin 'restorasyonunu' ilan etti. 'Cumhuriyetin eksiklerinin' düzeltileceğini belirtti. Tüm bunlar, vatandaşları yararına pragmatik siyaset yapacak bir hükümetten ziyade bir dinî uyanış hareketini andırıyor.”

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi de aynı konuda haberinde “Erdoğan, Davutoğlu'nu tahta çıkardı” başlığını kullanıyor. Haberde Davutoğlu'nun AKP genel başkanlığı görevine gelmesinin “13 yıl önce kurulan partinin tarihinde ilk yönetim değişikliği” olduğuna dikkat çekiliyor. “Erdoğan cumhurbaşkanı olarak da, tüm partilere karşı tarafsız olma yükümlülüğü taşıdığı halde, AKP içinde ipleri elinde tutabilir. Davutoğlu sadık ve uysal olarak biliniyor. Birçok gözlemci onu Erdoğan'ın kuklası olarak görüyor” ifadelerine yer veriliyor.

'Erdoğan'ın sadık bir takipçisi'

Deutschlandfunk radyosunun internet sayfasında da Thomas Bormann imzalı bir yorum yer alıyor. Davutoğlu'nun tanıtıldığı yorumda “Erdoğan'ın sadık bir takipçisi” başlığı kullanılmış. Yorumda “Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın sadık bir takipçisi sayılıyor. Yeni parti genel başkanı ve başbakan olarak Davutoğlu, Erdoğan'ın belirlediklerini yerine getirecek. Davutoğlu, Türkiye'yi cumhurbaşkanının en önemli belirleyici güç olduğu bir başkanlık sistemine dönüştürmeye katkıda bulunacak. Yeni seçilmiş cumhurbaşkanı Erdoğan rollerin paylaşımını böyle tasarlıyor” deniyor. Türkiye'de 10 ay içinde genel seçimlerin yapılacağına dikkat çekiliyor ve Davutoğlu'nun genel başkan olarak seçim mücadelesi gibi zorlu bir görevle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yemin töreni de Alman basınında takip ediliyor. Hamburg'da yayımlanan Die Zeit gazetesinin konuyla ilgili haberine seçtiği başlık, “Erdoğan cumhurbaşkanlık görev değişimi öncesinde süreklilik sözü verdi.” Focus dergisi ise “Görev: Yeni Türkiye: Erdoğan cumhurbaşkanı olarak yemin ediyor” ifadeleriyle veriyor haberini.

'Törenler Türkiye'nin dünyadaki yerini gösterecek'

Die Welt'te yer alan Boris Kalnoky imzalı yorumda cumhurbaşkanlığı devir teslim töreniyle ilgili “Törenler Erdoğan Türkiyesi'nin dünyada nasıl bir yer işgal ettiğini de gösterecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı törenlerde hazır bulunacak ama muhtemelen Batı'dan kimse orada olmayacak” deniyor. “Türkiye, Afrika ve Balkanlarda yıllar boyunca önemli bir ekonomik partner oldu. İslam Dünyasındaki siyasi etkisi de onu orada önemli kılıyor. Eksik olansa Avrupa” ifadelerine yer veriliyor.

Türkiye'nin Avrupa politikasında büyük bir değişiklik beklememek gerektiği vurgulanıyor. “Ne Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında ne de Davutoğlu'nun isminin açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada Avrupa politikalarının en önemli öncelik olduğuna ya da yeni bir başlangıç yapılacağına dair bir izlenim edinmek mümkün” ifadelerine yer veriliyor.

“Erdoğan'ın yeni Türkiyesi Avrupa Birliği'ne özel bir ilgi göstermeyecek gibi gözüküyor. Daha ziyade ABD ile ortak değerler değil ortak güç çıkarları temelinde iyi ilişkiler kurulmaya çalışılacak” deniyor. “Erdoğan eğer ‘Avrupa'ya dönüş' yönünde açık bir işaret vermek isteseydi, Davutoğlu yerine Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan gibi birini başbakan tayin edebilirdi” deniliyor yorumda.