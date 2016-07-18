Erdoğan'ın darbe hazırlığından saat 15.00'te haberi olmuş

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato soruşturma kapsamında bir süredir yapılan dinlemelerde darbe hazırlığı olarak yorumlanabilecek bazı ifadeler belirledi. Marmaris'te tatilde olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da uyarı darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz günü saat 15.00’te ulaştırıldığı iddia edildi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ise darbe girişiminden saat 17.00 civarı haberdar olduğu iddia edilmişti.

İstanbul daha güvenli bulundu

Erdoğan, girişimin TSK emir-komuta kademesinin dahil olup olmadığının araştırılmasını istedi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, ilk gelen bilgiler, kalkışmanın "cemaatçi askerlerin organizasyonu’"olduğuydu. Bu saatlerde, darbeci askerler de strateji değiştirdi. İddiaya göre, hareketliliğin araştırılmaya başlandığını fark eden darbeci ekip, cumartesi günü sabaha karşı planladıkları girişimi, aynı gün akşam saatlerine çekti.

Bu arada Erdoğan’ın, Marmaris’ten çıkartılarak Ankara’ya getirilmesi planlandı. Ancak darbecilerin Hava Kuvvetleri’nde yoğunlukta olduğu ve uçağı düşürebilecekleri bilgisi geldi. Ankara’dan vazgeçilirken, önce Erdoğan’ın bulunduğu otel değiştirildi. Ardından İstanbul daha güvenli bulunarak bu kente gidildi.