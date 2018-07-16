Erdoğan, Danıştay'a 4 yeni üye atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu seçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Danıştay Üyeliklerine atanan isimler belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155’inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliklerine;

- (Mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN’ı,

- (Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUĞ’u,

- Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye FIRAT CİVELEK’i,

- (Mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOĞLU’nu, seçmişlerdir."

Abdurrahman Madan kimdir?

1973 yılında Oğuzlar/Çorum’da doğdu. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde 1995 yılında tamamladı. 2004 yılında Boston Üniversitesinde (ABD) “Financial Economics” alanında yüksek lisans programını bitirdi. Uluslararası Para Fonu (IMF)’nda “Financial Programming and Policies” (2007) ve ABD Duke Üniversitesi’nde “Tax Analysis and Revenue Forecasting” (2008) eğitimlerini aldı.

1996 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak girdiği Maliye Bakanlığında 1999-2012 yılları arasında sırasıyla; Maliye Müfettişi, Ankara Defterdar Yardımcısı ve Vergi Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı ve Maliye Başmüfettişi, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2012 – 2016 döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olup, 01.11.2016 tarihinden itibaren Maliye Müsteşar Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca İller Bankası AŞ’de Denetim Kurulu Üyesidir.

Meslek hayatı boyunca;

-2005 – 2012 yılları arasında Türkiye vergi ve gelir politikaları ve bütçesi kapsamında IMF ve Dünya Bankası ile müzakereler ve Washington D.C. ve ülkemizde düzenlenen IMF ve Dünya Bankası toplantıları,

-2005 – 2012 yılları arasında “OECD Mali İşler Komitesinin 2 Numaralı Vergi Analizleri ve Gelir Politikaları Çalışma Grubu’na üyelik ve bu kapsamda ve diğer vergisel alanlarda OECD nezdinde düzenlenen vergi ve gelir politikalarına ilişkin toplantılar,

-2012 – 2014 yılları arasında Dünya Bankası ve UNİCEF, Birleşmiş Milletler ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün ve diğer bazı kamu kuruluşlarının sosyal yardımlar ile ilgili toplantı ve çalıştayları gibi birçok müzakereyi yürüttü ve seminer ve toplantıya katıldı.

Kriz ekonomileri, finansal ve mali politikalar ile sosyal politikalar temel ilgi alanları arasında yer almaktadır. İngilizce bilen Madan evli ve iki çocuk babası.

Şaziye Fırat Civelek kimdir?

Erzincan Kemaliye doğumlu olan Şaziye Fırat Civelek, ilk ve orta öğretimini Hekimoğlu Ali Paşa İlköğretim Okulu’nda ve Davutpaşa Lisesi’nde tamamladı.

83-87 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek serbest avukatlığa başladı.

1997 yılında Eminönü Belediyesi’nde avukat olarak göreve başladı, sonrasında 8 yıl Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde görevini devam ettirdi. Bu süre zarfında Eminönü İlçe İnsan Hakları Kurulu’nda ve Eminönü Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti’nde görev aldı.

Teftiş Heyeti Müdürlüğü’nü vekaleten ve aslen de Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Şaziye Fırat Civelek, evli ve iki çocuk annesidir.

Tayyibe Kaycıoğlu kimdir?

1969 doğumlu olan Tayyibe Kaycıoğlu 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünde göreve başladı.

2000-2003 yılları arası Adana İlinin Kozan İlçesinde, 2003-2004 yılları arası Ankara İlinin Polatlı İlçesinde 2004-2007 yılları arasında Ankara Muhakemat Müdürlüğünde, 2007-2008 yılları arasında da Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Hazine Avukatı olarak görev yaptı. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünde 2008-2014 yılları arasında Daire Başkanı 12.09.2014-29.06.2015 tarihleri arasında Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 30.06.2015-27.02.2016 tarihleri arasında Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü görevini vekaleten yürüttü.

27 Şubat 2016 tarihli ve 29637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü olarak atandı. Evli ve üç çocuk annesidir.