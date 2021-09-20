Erdoğan'dan "yurt" paylaşımı: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında devlet yurtlarına ait kapasite bilgilerini paylaşarak, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

"Adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz..."

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz.

"Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz."