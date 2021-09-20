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Erdoğan'dan "yurt" paylaşımı: Gençlerle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz

"Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz"

20 Eylül 2021 20:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek kira talepleri nedeniyle binlerce öğrencinin yurt veya ev bulamamasına ilişkin, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

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