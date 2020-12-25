Erdoğan'dan yeni dönem paylaşımı: Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonumuzu işaret ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında, ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır.

Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonumuzu işaret etmemizin sebebi budur.

Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.

Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız.

İnşallah önümüzdeki dönem, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz olacaktır."