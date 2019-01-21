Erdoğan'dan Trump'a: Menbic'in güvenliğini devralmaya hazırız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Perşembe günü Suriye'nin kuzeyindeki Menbic kentinde geçen hafta düzenlenen saldırıda ölen ABD askerleri için taziyelerini iletti.

Erdoğan saldırının, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkilemek için yapılan bir provokasyon olduğunu söyledi ve Türkiye'nin Menbic'in güvenliğini devralmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD askerleri devriyesi gezerken düzenlenen saldırıda en az 16 kişi ölmüştü.

Bunlardan ikisi Amerikan askeri, ikisi de ABD vatandaşı sivillerdi.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir Menbic'in yanı sıra Fırat'ın doğusundaki diğer yerleşim yerlerine de operasyon için hazırlık yapıldığını vurguluyor.

Menbic, YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde.

Erdoğan ve Trump ise telefon görüşmelerinde iki ülkenin Genelkurmay Başkanları arasındaki görüşmelerin hızlandırılması ve ikili ticaret hacminin artırılması konusunda mutabık kaldı.