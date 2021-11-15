Erdoğan'dan soru soran gence: Öyle bir yere vurdun ki, tam damardan girdin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçme ve seçilme yaşının 18’e indirilmesi ile ilgili bir soru soran gence, "Öyle bir yere vurdun ki. Hani Müslüm Baba’nın damardan girmek gibi bir özelliği var. Sen de tam damardan girdin" cevabını verdi.

Erdoğan, Z Kuşağıyla ilgili de, "X kuşağı, Z Kuşağı, Y Kuşağı bütün bunlara karşı hepsi güzel de. Biz de şimdi ne diyoruz? Bizde Teknofest Kuşağı” dedi.

Ezineli Yahya Çavuş ve arkadaşlarının kahramanlık destanının anlatıldığı belgeselin galası Çanakkale Truva Müzesi'nde yapıldı. Gala etkinliğine Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeseli galası için gittiği Çanakkale'de gençlerle Türkü de söyledi. Seçme ve seçilebilme yaşının 18'e indirilmesi ile ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"Öyle bir yere vurdun ki. Hani Müslüm Baba'nın damardan girmek gibi bir özelliği var. Ceren sen de tam damardan girdin. Biliyorsunuz o zaman 30 yaş idi seçme seçilme yaşı. Biz dedi ki neden 30 yaş. Biz bunu çekelim. Önce 25 diye düşündük. Daha sonra dedik ki 25 olmaz. 18 olsun. Bu millet Fatihlerin torunları. Bir çağı açıp bir çağı kapatan Fatih'in yaşı 18'di. Dolayısıyla biz de bunu 18'e çekelim. Önce dedik 25 yapalım. Seçilme 25 olsun. Seçme 18 olsun. Böyle bir planlama yaptık. Ardından dedik ki dünyada bunun örnekleri de var.

Seçmede seçilmede 18 olsun. Çünkü bu neyi getiriyor. Bu gençliğinize güvenmeyi getiriyor. Biz gençliğimize güveniyor muyuz? Güveniyoruz. O zaman tabii ki bunu 18'e indirelim. Şimdi Ceren'in söylediği çok çok önemli. Daha önce iktidarlarında bu gençliği kalkıp ta muhatap almayan, onlara böyle bir imkânı vermeyen bu muhalefet. Şimdi biz seçme ve seçilme yaşını 18'e çekince şimdi gençlik üzerinde hesaplar yapmaya başladılar. “Biz gençliği şöyle seviyoruz. Böyle seviyoruz” hepsi yalan. Gençliği seven biziz."

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