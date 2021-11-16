Sezai Karakoç'un ardından taziye mesajları

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla, yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç’un vefatından dolayı derin üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Sezai Karakoç'un ortaya koyduğu müstesna eserlerin yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle nesillere rehberlik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Diriliş Şairi'nin Türk milletinin gönlünde ve İslam dünyasında mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacağını ifade etti.

Kültür Bakanı: Çok değerli fikir adamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Çok değerli fikir adamı, şair ve yazar Sezai Karakoç’u maalesef vefat haberini biraz önce almış bulunuyorum. Kendisi sadece fikir adamı değil aynı zamanda siyasetçiydi. Önemli bir değerimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere bütün yakınlarına sevenlerine baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

Bahçeli: Diriliş şiirini yetim bırakıp...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç’un vefatından duyduğum üzüntüyü bilvesile paylaşıyorum. Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete intikal eden merhum Sezai Karakoç'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajını paylaştı:

"Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç’un vefatından dolayı derin üzüntü duydum. #SezaiKarakoç ’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."