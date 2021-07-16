Erdoğan'dan sel ve heyelan felaketi yaşayan Rize hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışın ardından yaşanan sel ve heyelan sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, kaybolan 2 kişinin ise halen arandığı Rize'yle ilgili konuşu. Erdoğan, "Rize'deki sel felaketinde de şuan itibariyle 2 kaybın dışında 6 tane vefatımız var. 3 bakanımız orada. Süleyman Bey, gerek Murat Kurum Bey, gerekse Adil Bey oradalar. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyiz. Ve yoğun bir şekilde AFAD'ın çalışması var. Tüm iş makinalarıyla oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Erdoğan cuma namazı çıkışında bazın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'a gideceklerini hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu:

Kuzey Kıbrıs ziyareti

"Nasip olursa pazartesi günü Kuzey Kıbrıs’a seyahatimiz var. Geniş bir heyetle gerçekleştireceğiz. Birinci gün KKTC parlamentosunda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Bunun yanında yine KKTC’de gerek müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs’ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de geniş bir heyetle gerçekleştirip Salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim dur ki bu yıldı merasimlerimiz de en güzel şekilde gerek adaya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak. Gerek Ersin Beyin gerek şahsımın mesajları var. Bunlarla birlikte cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmelerimiz var. Böylece de bu seyahati, verimli hale getireceğiz."

Almanya'daki sel felaketi

Erdoğan bir gazetecinin Almanya’da yaşanan sel felaketiyle ilgili, “Almanya’da çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor. Sayın Merkel’le birlikte herhangi bir yardımlaşma konusunda görüşmeniz oldu mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“O konuda Almanya’dan böyle bir talep söz konusu değil. Ama felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında.”

Rize'Deki sel felaketi

Erdoğan sözlerinin devamında Rize’de yaşanan sel ve heyelan felaketine değindi. “Kendi ilçem de dahil olmak üzere şuan itibariyle 2 kaybın dışında 6 tane vefatımız var. Üç bakanımız orada. Gerek Süleyman Bey, gerek Murat Kurum Bey, gerekse Adil Bey oradalar. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyiz. Ve yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışması var. Tüm iş makinalarıyla oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun diyorum" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Rize'miz daha doğrusu Doğu Karadeniz'imiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya. Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Bunda da biliyorsunuz saatte 202 metreküp yağmur aldı. Tabii çay bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bi,r balçığa dönüştüğü bir bitki. Bu balçığa dönüşmesi de ne yapıyor? Dikey bir kök olmadığı için bakıyorsunuz onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı şimdi o ağaçlar kalamadı çünkü o ağaçlar söküldü ve yerine çaylıklar yapıldı. Şu an itibariyle bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evlerinin altındaki yerler de dahil olmak üzere onlar da kaydılar. Ciddi manada onlarda da zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmemesi. Ama şuan itibariyle 6 tane kaybımız var. ölenlerimizin yakınlarına sabırlar diliyorum. Takip ediyoruz, ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızla yerine getireceğiz."

Erdoğan dün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Dün şafak vakti filmi vizyon olarak gündeme girdi. Ulusal uluslararası yüzlerce canlı yayın bu vesileyle gerçekleştirildi. 00.13'te 90 bin camimizde selalar okutuldu. 15 Temmuz itibariyle toplamda 3 bin 876 proje gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler anma toplantıları gerçekleştirildi. Bütün bunlardan öte külliyemizin tam karşısında bir 15 Temmuz Demokrasi müzesi açılışını yaptık. Tavsiye ederim. Gerçekten sijital içerikli bir müze oldu bu. Dün onu da Devlet Beyle birlikte geniş bir toplulukla ziyaret ettik. İnanıyorum ki bu sadece ulusal değil uluslararası bazda da dünyaya çok güzel mesajlar verecek. İçeriği itibariyle insanı duygulandıran bir müze oldu. Eseri hazırlayan arkadaşlarımdan Allah razı olsun."