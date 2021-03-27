Erdoğan'dan Pesah Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pesah (Hamursuz) Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kadim medeniyetimizden devraldığımız 'dini inançlara saygı ve hoşgörü' mirasına sahip çıkarak, bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde bir arada bulunduğumuz tüm inanç mensuplarının ibadet ve geleneklerini yaşamalarına çok büyük ehemmiyet veriyoruz. Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını tekrar kutluyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

Pesah Bayramı

Yahudilerin, Mısır topraklarında 210 yıl süren esaretlerinden kurtulup özgürlüklerine kavuşmalarının kutlandığı Pesah (Hamursuz) Bayramı bu akşam başlıyor.

Yahudi takvimine göre Nisan ayının 15'inde başlayan Pesah Bayramı, tüm dünyada 4 Nisan Pazar akşamı "yıldızlar çıktıktan" sonra sona erecek.

Yahudiler için yılın en önemli günlerinden biri ve "özgürlük bayramı" olarak biliniyor. Bu nedenle Pesah, hatırlamanın ve gelenek aktarımını kimliğinin temeli sayan Yahudi kültürü için en çok hatırlanması gereken bayramlardan.