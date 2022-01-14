Erdoğan’dan partisinin kurmaylarına ‘içtüzük’ azarı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, MYK toplantısında, parti yöneticilerine “içtüzük azarı” geldi. “Meclis İçtüzüğü çalışması neden bitmedi?” diyen Erdoğan’ın, parti yönetimine, başta CHP olmak üzere muhalefeti kastederek “Bu adamları neden konuşturuyorsunuz” dediği ileri sürüldü.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumu ile Türkiye, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş; sistem değişikliğinden bir yıl sonra, 2018’de, iktidar milletvekillerinin imzasını taşıyan “TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi” TBMM’de kabul edilmişti. Bu değişiklikte, “Meclis Genel Kurulu’nda duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hallerde, beşer dakikayı geçmemek üzere başkanın takdiri ile en çok üç kişiye gündem dışı söz verilecek” hükmü de yer almıştı. Ancak söz konusu değişikliğin yeni sisteme uyumlu hale getirilmesi için yeniden içtüzük çalışması AKP tarafından uzunca bir süredir yapılıyor. İçtüzük çalışmalarıyla ilgili başta CHP muhalefet partileri, “iktidarın söz konusu düzenlemeyle muhalefetin sesinin kısmaya çalıştığını” belirtiyor.

AKP’nin üzerinde çalıştığı Meclis içtüzüğü, Erdoğan’ın MYK üyeleriyle toplantısında da gündeme geldi. Erdoğan, parti yöneticilerine, içtüzük ile ilgili çalışmanın ne durumda olduğunu sordu. “Çalışmaların devam ettiği” yönünde verilen yanıtın ardından Erdoğan’dan partililerine “içtüzük azarı” geldi. Muhalefet partilerinin AKP’nin icraatlarına karşı eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan’ın toplantıda milletvekillerinin “Meclis’te söz hakkını daha çok kullanmasını” istemesi dikkat çekti.