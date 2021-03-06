Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e "objektiflik" teşekkürü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'e sosyal medya üzerinden "Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için" teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz. Türkiye, bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye, küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edecektir."

Stoltenberg ne demişti?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin tek başına Avrupa’yı savunamayacağını söylemişti.

Avrupa Birliği'nin Avrupa'yı savunacak durumda olmadığını ve AB'nin özerklik arzusuyla NATO'yu zayıflatmaması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Avrupa'nın ABD, Türkiye ve İngiltere gibi "Avrupalı olmayan" devletler tarafından korunduğunu savunmuştu.