Erdoğan'dan Kurban Bayramı için Koronavirüs uyarısı: Çok dikkat edilmesini milletimizden özellikle rica ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Kabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs salgınına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

"Koronavirüs olayına bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum" diyen Erdoğan, "Özellikle temizlik, maske, mesafe. Bu konuya çok dikkat edeceğiz. Limiti çok aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım" diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Şimdiden tüm İslam dünyasının kurban bayramlarını tebrik diyorum. İnanıyorum ki insanlığın birçok sıkıntılarını yaşadığı böyle bir dönemde Kurban Bayramı'mız da bunlara vesile teşkil edecektir. Kurbanla beraber fakir, fukara, dar gelirli, yoksul inşallah kurbanlarımızın etiyle de evler bu noktada şenlenecektir. Bu yıl kurban bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim içim ayrı bir müjde. Bu vesileyle tekrar tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Koronavirüs olayına bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Özellikle temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de biz limiti çok aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım."