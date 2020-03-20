Erdoğan'dan Koronavirüs uyarıları: Sosyal mesafeyi artırın, evden çıkmayın, ibadetinizi evde yapın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınına karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Sosyal mesafeyi artırmalı, evden çıkmamalı, ibadetlerinizi evde yapmalısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de her geçen gün yayılmakta olan Koronavirüs'e ilişkin Twitter hesabından kendi sesiyle çektiği bir video yayınladı. Koronavirüs'ün en çok yaşlıları ve kronik hastaları etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, "Kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ve kronik hastalığı olanlara dikkat etmenizi istirham ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

"Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile amansız mücadele veriyor. Hastalığın bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor. En çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ve kronik hastalığı olanlara dikkat etmenizi istirham ediyorum.

Bunun için öncelikle hijyen kurallarına kati suretle riayet etmeli, sosyal mesafeyi artırmalı, en önemlisi zorunlu olmadıkça kesinlikle evden çıkmamalısınız. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını takip etmelisiniz.

Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha bir çok aktivitede internet teknolojisini ve telekominikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evde eda etmeye, ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evde geçirmeye özen gösterelim. Bu zor günleri atlatacağız. Kalın sağlıcakla."