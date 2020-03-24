Erdoğan'dan Koronavirüs'e yakalanan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'ı, ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, Terim'e de ikinci kez Koronavirüs tanı testi yapıldı. Akşam saatlerinde Twitter hesabından açıklama yapan 66 yaşındaki deneyimli teknik adam, testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını belirtmişti.

Terim, "Erteleseniz bu bela virüsten korunacağız; bizim ailemiz, canımız yok mu?" demişti

Terim, Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş derbisinin ardından liglerin ertelenmemesine tepki göstermiş, "Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz" demişti. Terim, maç sonu açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizi bilgilendirmiyorlar, neden oynadığımıza dair. Korumaksa, 850 kişi görevli var burada. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var burada. Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimizde çıksa...

"Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey anlam ifade etmiyor. Bizim ailemiz, canımız yok mu? İşin aktörü oyuncular, hocalar, hakemler. Bunlar olmazsa futbol oynamaz. Seyirci de var. Onlar da olmazsa hiç olmaz. Bunların hiçbirine sorulmuyor.

"Canımızı dışarıda mı bulduk. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Buna üzülüyorum ben. Her taraf, her toplantı iptal. Evlerden devam. İyi de, derbiler böyle oynanmamalı. Hatta hiçbir maç böyle oynanmamalı."

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