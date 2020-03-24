Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti yok

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapılırken, "Klinik bulguları iyi olan Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.
Fatih Terim'in tedavisinin sürdüğü hastaneden açıklama geldi. Koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik adamın hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı belirtilirken, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne aşlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.