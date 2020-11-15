Erdoğan: Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikâyet ederse bunun akıbeti nereye varır, kardeşlerim gayet iyi biliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını bilmelidir. Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akibeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor." dedi.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetiyle KKTC’ye gitti.

Erdoğan konuşmasında, "KKTC hepimiz için iftihar kaynağı. Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri onurlu ve özgür şekilde yaşıyor. Bu topraklardaki her bir başarımızı ağır bedeller ödeyerek elde ettik. diye konuştu.

Erdoğan, "Anadolu'dan Akdeniz'deki ufka bakarak nazlı nazlı dalganan bayrağımız varlığımız ufku gösteriyor. Kıbrıs Türkleri kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor. Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz geleceklerine daha umutla, ümitle bakıyor. Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazul Küçük ve Rauf Denktaş başta olmak üzere emeği geçen herkese Allah'tan rahmet diliyorum.Kıbrısla ilgili siyasi sorunlar hâlâ devam ediyor. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını temin edecek şekilde çözümlenmesi önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı devlet var. İki devletli bir çözüm konuşulması ve müzakare edilmesi gerekiyor. Rumlar iktidarı ve refahı Kıbrıs Türkleri ile paylaşmak istemiyorlar. Garantör ülke olarak bizim bu diplomasi oyunlarına artık tahammülünüz yok.

Maraş kısa sürede inşallah hayat bulacak. Bu adımdan rahatsız olanlar şimdi mağdur edebiyatı yapıyor. Maraş’ta atılan adımın amacı yeni mağduriyet oluşturmak değil. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını bilmelidir. Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akibeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor. Biz kimsenin hakkına, hukukuna, el uzatmıyoruz. Arzumuz AB'nin uzattığımız eli havada bırakmaması, çözümü zorlaştıracak adımlardan imtina etmesidir. Uygun bir yerde cumhurbaşkanlığı makamını inşa edelim"

Resmî törenle karşılandı

Özel uçakla yerel saatle 12.30'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmî törenle karşılandı.

Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer karşılama törenine katıldı.

Bahçeli eşlik ediyor

Erdoğan, ziyareti çerçevesinde KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere katılıyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de KKTC ziyaretinde Erdoğan'a eşlik ediyor.