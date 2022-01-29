Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ihale yanıtı: Ulaştırma Bakanım gayet güzel şekilde ağzının payını verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihale belgesini göstererek "6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" açıklamasına ilişkin olarak,"Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel şekilde ağzının payını verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgeyi göstererek, "3 Nisan 2018. Bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden beşli çeteden değil. İhale iptal edilir. 21 Ağustos 2020’de ihale yeniden açılır. Aynı iş bu kez 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı. Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor. açıklamasına yanıt verdi.

Erdoğan, Ulaştıma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu." yanıtına atıfta bulunarak, "Ulaştırma bakanım gayet güzel şekilde ağzının payını verdi" dedi.

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Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok; icraat, icraat icraat. Öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki, ben 22.00'de TV'ye çıkacağım, o da 22.00'de kendisine ait bir YouTube'u var, millete sesleniyor. Güya Cumhurbaşkanı'nı susturacak.

(Bir vatandaşın 'Seviyesi yok ki' diye bağırması üzerine) Seviyesi yok ki seviyesine inelim! Benim için seviye millettir. Milletin seviyesine de inilmez, çıkılır. Çünkü biz cumhurdan icazeti aldık, cumhurla da yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, MHP, BBP olarak Cumhur İttifakı yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sizden isteğim şu, 2023 bilesiniz ki Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber ana kademe, kadın yolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Siz, varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah'ın izni ile emin adımlarla biz bu yola devam ederiz. Ülkemizde yapacağımız daha çok iş var.

Ana muhalefet ne yapıyor, doğalgazın bir haftalık ömrü var diyor. Siz ne zaman doğru konuşacaksınız ya? Elhamdülillah bizim böyle bir sıkıntımız yok, doğalgazımız var. FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz, biz AK Partiyiz."