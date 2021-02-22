Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması: En büyük talihsizliği damat sıfatının birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin eleştiri ve sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu. "CHP ve şürekâsı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor." diyen Erdoğan, "Berat Beyin önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapmış olsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Beyin bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji, ve yaptığı hazırlıklar bulunuyor. Ülkemizdeki pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey'in imzası vardır. Bunun adı nedir? Finansı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar. Bunu başardığı için çıldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kafası karışmış olabilecek vatandaşlarımız için döviz rezervi konusuna açıklık getirmek istiyorum" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Bir süredir zaten ekonomik saldırı altında olan Türkiye'nin salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı da tedbir geliştirmesi gerekiyor. Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı da piyasa kuralları çerçevesindedir. Ne dövizin buharlaşması ne de herhangi bir istismar haksız kazanç hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda ciddi etkilere yol açan şoklara rağmen hedeflerine bağlı kalmayı başardı. "

CHP, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak üzerinden şu 7 soru soruyu sormuştu: -128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti? - Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi? - Dolar 8 liranın üzerine neden çıktı? Kimler ne kazandı? Millet ne kaybetti? - Berat Albayrak neden istifa etti? - İstifası neden haber dahi yapılamadı? - Bunların hesabını sorulmasını kimler engelliyor? - Bakan Albayrak'ı kimler susturuyor? TIKLAYIN - CHP'den yeni Berat Albayrak soruları: Damadı kimler susturuyor; 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün göçle ilgili bir konferansı uluslararası olarak İzmir'de yapacağız. PKK terör örgütünün ahlaksız yüzünü en iyi onlar bilir. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütünü savunan aydınlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler göremezsiniz. Ancak ülkemizde böyle kirli bir zihniyet hep olagelmiştir, bugün de var. Burada sesleniyorum; ey CHP ey Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki o terör örgütü mağduru aileleri hiç ziyaret ettin mi, orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin her masumun katlinde vebali bulunuyor, senin de vebalin var."

"Sizler elinde silahıyla dolaşan bir gençlik değil bilgisayarıyla dolaşan bir gençliksiniz. Sizler kitapları arasında geleceği hazırlayan bir gençliksiniz. Ayrıca hanım kardeşlerimi de böyle görüyorum. "

Berat Albayrak açıklaması

"CHP ve şürekâsı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül azlettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere de özellikle de ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek de üzerimize vacip oldu. İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Cevabı buradan vermeyi önemsedim. Böylece İzmirli kardeşlerimiz bu zatın gerçek yüzünü doğrudan görme imkanına kavuşacaklardır. Gerçi bu zat bugüne kadar belgeleriyle şahitleriyle yüzüne vurduğumuz onca yalanına rağmen sürekli aynı şeyleri söylemeyi sürdürerek asıl niyetini ortaya koymuştur. Önüne hangi hakikatler konursa konsun kendisine önceden ezberletilen, tabii bilmiyoruz ama belki de dayatılan çerçeveye sadık kalarak aynı şeyleri sürekli tekrarlayıp duruyor. Geçen hafta iki bakanımız grup toplantısının hemen öncesinde kendisine gittiler. Gitsinler bu katliamla ilgili kendilerini bilgilendirsinler istedik. Gençler, tabii bakanlarım bana bunu söyleyince ben de bu CHP'nin başındakini adam zannettim. Haberimiz yok diyor ya asıl kaynağından bizzat gitsin anlatsınlar istedim. Gittiler belgeleriyle hangi soruyu sorarlarsa sorsunlar cevaplayın dedim. İkili görüşmelerden sonra bu yapıldığı halde daha sonra Meclis'te maalesef tamamıyla sınır aşan bir yapıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar. İşte onun için biz diyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başında siyasetin kendi mecrasında oraya gelen bir genel başkan olarak değil bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır, yandaşlarıdır. Nitekim Gara operasyonunun milletimizin üzerinde yarattığı öfkeyi PKK'nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK'nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurması bu tespiti bir kez daha doğruluyor. Berat Beyle ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin amaçlarından biri de budur. Dertlerinin ülke ve millet olmadığını hakikatleri bin defa dinleseler de yine kafalarındaki senaryoları kendilerine tevdi edilen misyonun gereğini sürdüreceklerini biliyoruz."

"Berat Beyin en büyük talihsizliği..."

"Berat Beyin önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapmış olsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Beyin bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji, ve yaptığı hazırlıklar bulunuyor."

"Ülkemizdeki pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey'in imzası vardır. Bunun adı nedir? Finansı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar. Bunu başardığı için çıldırıyorlar. Türkiye ekonomisini bundan önce bu gemileri kiralamayla almaya kalkasın veya daha önce biz araştırma görevi verdik. gelecekler bulurlarsa bulduklarının da yarısını bize vereceklerdi. Ama şimdi baktık ki çok çok ucuza bu gemileri alabiliyoruz bu gemileri aldık. Beş gemimiz var altıncı da geliyor."

Merkez Bankasının döviz rezervi açıklaması

"(Merkez Bankasının döviz rezervi) Göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolar döviz rezervi vardı MB'nın şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Ama bir rakam daha söyleyeceğim. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervinin (2013) 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Bu ne demektir biz yeniden 132'ye de çıkarız, 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocalarımız Batı değil. CHP'nin akıl hocaları orada, IMF. Biz birbirimizle dayanışma halindeyiz. Kendi işimizi kendimiz görürüz."

Kılıçdaroğlu'na dava açıklaması: Senin paran bol zaten, senden o parayı alıp garip fukaraya dağıtacağız

"Berat Bey de hukuk çerçevesinde bugün itibariyle tabii ki yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde biliyorsunuz ben de birçok davalar açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Gideceğimiz tek yer var yargı. Senin paran bol zaten senden o parayı alıp garip fukaraya dağıtacağız. Yapacağımız iş bu. "

"Planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı, tamamı da piyasa kuralları çerçevesindedir"

"Salgını ekonomik ve sosyal etkilerimizin sürdüğü şu dönemde döviz rezervleri üzerinden Berat Beyin aleyhinde yürütülen haksız ve seviyesiz kampanyanın amacı kesinlikle bu konuda bilgi sahibi olmak değildir. Çünkü biz bunların kendilerine en kritik konularda bilgilendirdiğimizde ne yaptıklarını biliyoruz. Kafası karışmış olabilecek vatandaşlarımız için döviz rezervi konusuna açıklık getirmek istiyorum. Bir süredir zaten ekonomik saldırı altında olan Türkiye'nin salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı da tedbir geliştirmesi gerekiyor. Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı da piyasa kuralları çerçevesindedir. Ne dövizin buharlaşması ne de herhangi bir istismar haksız kazanç hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda ciddi etkilere yol açan şoklara rağmen hedeflerine bağlı kalmayı başardı. "

"Deprem konutlarımızın bugün resmi temelini atıyoruz, yıl sonuna kadar da bitireceğiz"

"Türkiye'nin en güzel şehri belediye hizmetlerinde ,ilk 10 bile giremiyorsa durup bir düşünmek gerekir. Başka şehirlerimizde birkaç ayda tamamlanabilen altyapı çalışmalarının İzmir'de yıllarca sürmesi ne kaynaktır ne araçtır ne de başka bir şeydir. Daha geçenlerde İzmir'de her tarafı sular bastı mı, bastı. Benim milletim bakıyorsunuz ekranlarda Bay Kemal'e ne diyor? 35 yıldır burayı siz yönetiyorsunuz, bu altyapı niçin yapılmadı? diyor. Doğru. Çünkü esnafın dükkânlarını sular bastı. Aynı şeyi depremde de yaşamadık mı? Yaşadık. İnşallah 6 ay sonradan itibaren teslimata balkıyoruz. Yıl sonuna kadar da deprem konutlarımızın bugün resmi temelini atıyoruz yıl sonuna kadar da bitireceğiz. Bu söz Bay Kemal sözü değildir ha.

"İçerideki rant kavgasından yatırımın kendisine sıra gelmezdi"

Şehrine ve millete hizmet etmek yerine kaynak ve zaman önceliğini aslı vazifesi olmayan işlere ayıranlar bu şehre yazık etmişlerdir. Bu konutları bakanlığımız değil de buradaki mahalli irade yapacak olsaydı şuanda bırakın temeli ve projeyi henüz tespitler bile bitirilememişti. Yapamazlar. Dertli olacaksın dertli. İçerideki rant kavgasından yatırımın kendisine sıra gelmezdi."

"Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği yerlere bugün de yarın da kayyım atamaya devam edeceğiz"

"Bunların işi milletimizin hakkını hukukunu menfaatini savunmak değil kendi karanlık gündemlerine malzeme üretmektir. Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı bu yerlere biz bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz. Sizlerle ben gurur duyuyorum. Bu yolda farklı yürüyeceğiz. PKK'lı teröristlerin hakkını savunmak için dünyayı ayağa kaldırmayı iyi bilirler. Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle yürümeyi de bilir bu Bay Kemal. Türkiye düşmanlarının verdikleri her malzemenin üzerine atlamayı da bilirler. "

"Gelin denizlerden uzaya kadar ülkelerin rekabet içinde olduğu her yerde Türkiye'yi zirveye çıkaralım"

"İnşallah köhne muhalefet anlayışının da tasfiye edildiği bir yıl olacaktır. Bunun için İzmirli kardeşlerimiz, Hakkârili kardeşlerimi, 84 milyon kardeşimin her birini tarihi bir görev bekliyor. Gelin yeni Anayasamızla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimizle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına hep birlikte dört elle sarılalım. Gelin denizlerden uzaya kadar ülkelerin rekabet içinde olduğu her yerde Türkiye'yi zirveye çıkaralım. "