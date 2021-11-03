Erdoğan'dan hakkındaki 'ölmüş' iddialarıyla ilgili suç duyurusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada iddialarda bulunduğu belirtilen kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 'Recep Tayyip Erdoğan', 'ölmüş' başlıkları altında çok sayıda kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ettiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımıza yönelik paylaşımlar ile Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinden anılan paylaşımlar ile bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek, kamu davası açılmasını vekil olarak saygılarımla arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

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