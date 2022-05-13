Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO adımına ilişkin açıklama: İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, NATO üyeliği için yeşil ışık yakan Finlandiya için, ''Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz" dedi, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar" diye konuştu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, ülkelerinin "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini” bildiren ortak açıklama yayımlamıştı. Erdoğan, konuya ilişkin olarak, "Biz İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar. Daha da ileri gidiyorum, oraların parlamentolarında da yer alıyorlar. Bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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BAE Devlet Başkanı için taziye ziyareti

73 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'a Allah'tan rahmet diledi, ''Uzun süredir rahatsızlığı vardı,. Bugün de rahmeti rahmana kavuştu. Biz de taziye için ziyarete gideceğim'' dedi.

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Biden- Miçotakis görüşmesine: Dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok

ABD Başkanı Biden'ın pazartesi günü Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yapacağı görüşmeye ilişkin de konuşan Erdoğan, "Dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapacak bunu bilmiyorum Miçotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp, özellikle de Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız" sözlerini kaydetti.

"Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinden (OFAC), YPG'nin işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısında bölgelere yaptırımlara takılmadan yatırım yapılabileceği doğrultusunda gelen açıklamaya ilişkin de konuştu. Erdoğan şunları kaydetti:

"PKK ne ise YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Amerika son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Ben açık ve net bir şekilde söylüyorum şu anda Pençe kilit harekatını izlediniz, Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz. Bize düşman olan örgütlerle, arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur."



Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, ülkelerinin "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini” bildiren ortak açıklama yayımlamıştı. Erdoğan, konuya ilişkin olarak, "Biz İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar. Daha da ileri gidiyorum, oraların parlamentolarında da yer alıyorlar. Bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı." />