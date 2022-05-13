Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti.

Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada, " Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE başkanı Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümü nedeniyle BAE halkına, Arap ve İslam ulusuna ve dünyaya başsağlığı diliyor." ifadeleri yer aldı.

BAE Anayasası’na göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Muhammed Reşit al-Maktum, federal konsey yeni devlet başkanını seçene kadar görevi üstlenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'a Allah'tan rahmet diledi, ''Uzun süredir rahatsızlığı vardı, ziyarete gideceğim'' dedi.

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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti

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