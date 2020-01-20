Erdoğan'dan CHP'nin "FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın" önerisine yanıt: Ya CHP içinde ya İP’te ya HDP’de var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın komisyonu” önergesi veren CHP'ye, "AK Parti’de, MHP’de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatla" dedi. Erdoğan konuşmasının devamında "Eğer ispatlayamıyorsan bunlar sende... Ya CHP içinde var, ya İP’te var, ya HDP’de var" dedi.

Berlin Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "CHP 'FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın komisyonu' önergesi verdi. AKP ve MHP karşı durdu. Sayın Bahçeli 'Hakim değiliz, savcı değiliz. Meclis’te araştırılması doğru değil. Bunun yerine sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ araştırılsın' dedi. Siz ne diyorsunuz buna?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Sayın Bahçeli’nin bu yaklaşımı işin bir boyutu. İşin bir başka boyutu da bana göre şudur: İddia sahibi kim? CHP... Sen iddia sahibi olduğuna göre bir defa bu iddianı ispatlamakla mükellefsin. İspatla bunu. Parlamentonun içinde veya herhangi siyasi partide, AK Parti’de, MHP’de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatla. Eğer ispatlayamıyorsan demek ki bunlar sende... Ya CHP içinde var, ya İP’te var, ya HDP’de var. Çıkar o zaman sen bunları, ispat et. Bunu ispatlayamayan bu parti parlamentonun tamamını zan altına almak için böyle bir yola başvurdu. Daha geçenlerde Urla Belediye Başkanı’nın FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. Şu anda ne oldu? Tutuklu içeride. Mahkemesi devam ediyor."

TIKLAYIN - Erdoğan Berlin dönüşü konuştu: Hafter'in imza atmaması manidar