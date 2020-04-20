Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme mesajı: Çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah

Cumhurbaşkanı ve AKP Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecine ilişkin Ramazan Bayramı sonrası normalleşme mesajı verdi. Erdoğan, "Bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini bugünkü köşesine taşıdı. Bursalı, "En başından bu yana son derece titizlikle ve profesyonelce yürütülen önlem ve alınan kararların sonuç vermeye başladığını söyledi. Tedbirlerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasının da bu olumlu sonuçta önemli katkı yaptığını ve vatandaşların evde kalmasından duyduğu memnuniyeti de belirtti." ifadesini kullandı.

Bursalı yazısında şunları kaydetti:

Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden 2 bin 500 yatak kapasiteli sahra hastanelerini de hatırlattı ve bunun yanı sıra Türkiye genelinde yatak kapasitesi ile ilgili hiçbir sıkıntımız olmadığını söyledi.

Maske, tulum ve eldiven ile her tür tıbbi gereç ile ilgili dünya ülkeleri ile mukayese bile edilmeyecek bir üstünlüğümüz olduğunu da hatırlatan Başkan Erdoğan; bu hafta ve önümüzdeki hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte salgında çok önemli bir eşiğin aşılacağının beklendiğini de söyledi.

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