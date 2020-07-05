Erdoğan'dan "Barajımızın açılışı için talimatınızı beklediğimizi arz ederim" diyen Bakan Dönmez'e: Önce tabii müsaade edin de konuşmamızı yapalım

Tokat'taki HES projelerine ilişkin bilgi veren ve "Barajımızın açılışı için talimatınızı beklediğimizi arz ederim" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce tabii müsaade edin de konuşmamızı yapalım" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Ülkemizin enerjisine enerji katacağına inandığım bu santraller aynı zamanda kalkınmamızın, gelişmemizin, büyümemizin de sembolleridir. Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Salgın döneminde sağlık hizmetlerinin yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlığını ortaya koymuştur. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Kalkınmadan, sanayileşmeden bahsetmesi mümkün değildir. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışmayla salgına teslim olmadığımızı gösterdik." dedi.

Erdoğan, "Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser, hizmet, inşa siyaseti olduğuna inanıyorum. Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Hamdolsun çağrımız karşılıksız kalmadı. Bakanlıklarımızın çalışmalarını zaten takip ediyoruz, özel sektörümüz de sadece organize sanayi bölgelerinde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla, 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi." diye konuştu.

AB'nin seyahat listesine tepki

Erdoğan, "Verilen yeni teşvik belgeleriyle 129 bin istihdamı öngören yatırımların önü açıldı. Sanayide kullanılan elektrik tüketiminin yükselmeye başlaması üretim çarklarının hızlandığına işaret ediyor. İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir görüşme yaptığını görüyorum. Tabii hedeflediğimiz seviyeye ulaşabilmemiz için ülkemizle birlikte dünyanın geri kalanında da normalleşme sürecinin belirli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet açıkça ortadadır. Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz olarak bir kazanım elde etmedik. Anlaşılan o ki bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız." ifadesini kullandı.

"Geçmiş 79 yılın eksiklerini tamamladık"

Erdoğan, "Bu şekilde mücadele ile mesafe kat etmek ülkemizi kamu kuruluşları ve özel sektörüyle krizlere karşı daha güçlü, daha bağışık daha esnek hale getiriyor. Biz sağlıktan ekonomiye kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu önce mülteci krizinde ardından salgın döneminde hep beraber gördük. Gücümüzün haklılığımızdan geldiğini, sonunda mutlaka başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Son 18 yılda özellikle ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerle iki önemli hedefi birlikte gerçekleştirdik. Geçmiş 79 yılın eksiklerini tamamladık." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan, "Eğitimde okul sayımızı 87 bine ve öğretmen sayımızı 965 bine çıkartarak 132 yeni üniversite kurmak suretiyle yükseköğrenimi yaygınlaştırarak fırsat eşitliğini sağladık. Sağlıkta inşa ettiğimiz ve ambulansından cihazına kadar en modern şekilde donattığımız her seviyedeki 8 bin 500 sağlık kurumumuz, tüm dünyanın gıptayla baktığı genel sağlık sigortamız, yeni istihdam ettiğimiz 723 bin sağlık personelimizle tarihi bir reformu hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Ulaşımda inşa ettiğimiz 21 bin kilometre yeni bölünmüş yol, 1400 kilometre yeni otoyol, 773 kilometre yeni tünel, yakında uzunluğu 2 bin kilometreyi bulacak YHT hatları, hizmete açtığımız 30 havalimanı ile sadece mesafeleri kısaltmakla kalmadık, gönülleri de birbirine yakınlaştırdık. Sanayide KOBİ'leri ve OSB'leri destekleyerek kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihracatımızın gücünü arttırdık. Savunma sanayinde mevcut 62 projenin üzerine bütçesi 60 milyar doları bulan 700 proje daha ekleyerek kendi kendimize yeterliliğimizi yüzde 20’lerden yüzde 70’lere kadar çıkardık. Millet bahçeleri ve millet kırahathaneleriyle şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Şu an itibariyle bu yıl 120 bin TOKİ konutunu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz." yorumunu yaptı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Otomobilde aynı şekilde yoğun otomobil satışı var. Tarımda kapsamlı destek üretimiyle çiftçimizin alınterinin karşılığını almasını sağlarken, bu sektördeki üretim ve ihracatımızın değerini yaklaşık 5 kat arttırdık. Her alanda hamdolsun benzer başarı tablolarıyla karşı karşıyayız. Bütün bunlar cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat be kat üzerinde yatırımları, eserleri ifade ediyor.

Evlatlarımız 2053 ve 2071 vizyonlarını işte bu temel üzerinde inşa edeceklerdir. Biz 2002 yılında böyle bir Türkiye devralmış olsaydık bugün nerede olabileceğimizi tahayyül dahi edemiyoruz.

Güven ortamı enerji yatırımlarımıza da olumlu anlamda yansımıştır.

Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik.

Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustosta gerçekleştireceğiz

Madenlerimizin gün yüzüne çıkarılması için yoğun çalışmalar içerisindeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: ''Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı, bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir. 2020 yılının ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 66'ya yükselttik. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık."