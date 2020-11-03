Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı: Türkiye'ye selamı var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 91. saatte enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin için yeni bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." ifadelerine yer verdi.

3 yaşındaki Ayda Gezgin, depremin ardından 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Enkazdan kurtarılan 107'nci kişi olan Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.