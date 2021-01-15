Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Biden yönetimi ne der bilemeyiz, NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların gerekçesi olan S-400'lerin ikinci paketinin Rusya'dan tedarik aşamasında olmasıyla ilgili, "Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceğini bilemeyiz. Bileceğimiz tek şey, Trump döneminde olduğu gibi biz kendi savunma noktasında adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz" dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ikinci paketinin Rusya'dan alınacağını açıkladığı S-400 konusuna ilişkin olarak, "Bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamiyle bizim alacağımız karara bağlıdır. Biz Rusya ile S-400 için birinci paketi halletmiştik, şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayanarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz olacak, birçok konuda, sadece savunma sanayi değil, bunu da görüşeceğiz. Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceğini bilemeyiz. Bileceğimiz tek şey, Trump döneminde olduğu gibi biz kendi savunma noktasında adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz. Bu konuyla ilgili olarak her şeyden önce bizim F-35'ler konusu var. Ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler hâlâ verilmedi. Uluslararası diplomaside Amerika'nın müttefik ülke olarak bize yaptığı çok yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden ile yapacağımız görüşmelerle olumlu adımlar atar bunları da yoluna koyarız" diye konuştu.

Yunanistan ile başlayacak istikşafi görüşmeleri değerlendiren Erdoğan, "Ne yazık ki bugüne kadar Avrupa Birliği, bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz. Gerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, gerek AB ülkeleri ile olan gelişmeler, gerek Michel ile yaptığımız ikili görüşmeler, Ursula von der Leyen'le yaptığımız görüşmeler, gerek Almanya'nın dönem başkanlığında Merkel ile ve Boris Johnson ile yaptığımız görüşmeler devam ediyor. Bu arada tabii Yunanistan ile Sayın Miçotakis ile görüşme talebi bizim için de olumlu bir konu olmuştur. Dışişleri Bakanlarımızın görüşmesi olmuştur. Şimdi gerek özel temsilcilerimiz, Sayın Başbakan ile benim yapabileceğim bir görüşme, bu adımları atabiliriz dedik" ifadelerini kullandı.

Polise TSK silahı kullanma yetkisi verilmesi hakkında konuşan Erdoğan, "Olağanüstü durumlarda bu yetki vardır. Resmi Gazete'de yayınlanması Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olmuştur, bundan daha doğal ne olabilir?" diye konuştu.

Uygulanmaya dün başlanan Covid-19 aşısını yaptıran Erdoğan, "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım" dedi.