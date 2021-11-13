Erdoğan'dan Akşener'e: Ahlak yoksunu, bayansın bayan; nasıl böyle bir küfrü söylersin?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mecliste yaptığı şehit askere küfredilmesi olayıyla ilgili yorumuna tepki göstererek "Bir partinin lideri olarak bayansın, bayan. Mecliste o nasıl bir küfürdür. Bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin" dedi.

Akşener geçtiğimiz günlerde Meclis'teki grup toplantısında iktidara meydan okuyarak, "Zannetmeyin harlayarak bizi geri çekeceksiniz. Her dükkânın içinde a-Haber’inize provokasyon yaptırabilirsiniz, her dükkânın kapısında porno sitesinde gezenlere, yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim! Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz milletimizi dinlemeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan "Bay Kemal senin bu işlere kudretin yetmez senden bir şey de olmaz çünkü senin hizmet diye bir derdin yok ama bizim bu millete olan aşkımız hizmet anlayışımızı körüklüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz eserlerle konuşuyoruz"

"Osmanlı döneminde tüm kuvvetler burada toplanıp buradan yola çıkardı. Şimdi buradan da bir yola çıkıyor muyuz? Biz de Çanakkale Köprüsü’nün son tabliyesini yerleştirme vesilesiyle yaptığımız ziyareti Biga’daki bu güzel buluşmayla taçlandırmak istedik. Bigalı kardeşlerimin yiğitliğini anlatmaya gerek duymuyorum. Özel sektörümüzün bu bölgede yaptığı yatırımları destekliyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz."

"Çanakkale Savaşı cumhuriyetimize giden yolun önsözü olması bakımından önemlidir"

"Enerjide şehrimizin pek çok yerine daha kaliteli hizmet sağlayacak alt yapı yatırımlarını resmen açıyoruz. Değerli kardeşlerim millet olarak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çok büyük kayıplar vermenin yanında çok büyük zaferler de kazandık. Balkanların, Irak ve Suriye’nin elimizden çıkışına tanıklık ettik. Hepsinden önemlisi milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık. Bunların içinde Çanakkale Savaşı cumhuriyetimize giden yolun önsözü olması bakımından önemlidir."

"Kanal İstanbul'u yapacağız"

"Karadeniz'deki doğal gazı da milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah Akdeniz'deki çıkarlarımızı koruyacağız. Kanal İstanbul'u da yapacağız. Sınır ötesindeki hatlarımızı da birleştireceğiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline geleceğiz. Kendimizi ve dostlarımızı da dışa bağımlı olmaktan kurtaracağız"

"Bay Kemal senin bu işlere kudretin yetmez"

"Bay Kemal senin bu işlere kudretin yetmez senden bir şey de olmaz çünkü senin hizmet diye bir dedin yok. Ama bu millete olan aşkımız hizmet anlayışımızı körüklüyor. Vidaları sıktık. İnşallah bunların da vidalarını sıkacağız. Sizinle birlikte sıkacağız. 2023'te sıkacağız. Dünyada kendi ülkesindeki yatırımları engellemek için kendisini böyle rezil duruma düşüren bir başka muhalefet örneği yoktur"

"Bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin?"

Akşener'e seslenen Erdoğan, "Meclis'te o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksunu, nasıl böyle bir küfrü yaparsın. Bir kadın olarak bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin? Tek dertleri var Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız diyenlerin gazına geliyor. CHP'nin başındaki zat ikide bir çıkıp ne işimiz var Suriye'de diyor. Partisine tezkere için hayır oyu kullandırıyorsa bizim de kimin adına hareket ediyorsunuz diye sorma hakkımız olur" dedi.

Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek" diye konuştu.

Akşener geçtiğimiz günlerde Meclis'teki grup toplantısında iktidara meydan okuyarak, "Zannetmeyin harlayarak bizi geri çekeceksiniz. Her dükkânın içinde A-Haber’inize provokasyon yaptırabilirsiniz, her dükkânın kapısında porno sitesinde gezenlere, yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim! Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz milletimizi dinlemeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz." demişti.

"Ülkemizin kalkınmasını engellemek için bir gayret içindeler"

Erdoğan, muhalefetin 'Kanal İstanbul' açıklamalarını eleştirerek, "Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler. Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır" dedi.

"Anadolu'nun vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin kinleri sona ermemiştir"