Erdoğan'dan AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun yani?

Önceki gün AKP MYK ve MKYK'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir arasındaki esprili diyalog dikkatleri çekti. Erdoğan'ın Kandemir’in sunumu sırasında her bir atamayı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır” diyerek açıklaması üzerine, “Niye bana yıkıyorsun, tek başına mı atıyorum ben il başkanlarını? Kılıçdaroğlu gibi bana ‘tek adam’ mı diyorsun yani" sözleri dikkatleri çekti.

Libya açıklaması: Türkiye koordinasyonu üstlenecek; asker savaşmayacak

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın kulis haberine göre Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AKP MYK ve MKYK toplantılarında ağırlıklı olarak dış politika ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Basına kapalı düzenlenen toplantılara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Libya tezkeresiyle ilgili bilgilerin verildiği toplantıda bu ülkeye ilk sevkıyatta 35 personelin gittiği belirtildi. Libya’ya giden personelin koordinasyon görevini üstleneceğini anlatan Erdoğan, “Türkiye koordinasyonu üstlenecek. Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de orada herhangi bir çatışmaya girmeyecek. Yalnızca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bizden talebi doğrultusunda askerlerimiz hükûmete bağlı güçlere eğitim verecek. Suriye’deki gibi olacak. Askerlerimiz orada koordinasyonu sağlayacak” dedi.

"Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun yani..."

AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in yeni atanan il başkanları ile ilgili sunumu sırasında esprili bir sohbet yaşandı. Erdoğan, Kandemir’in sunumu sırasında her bir atamayı “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır” diyerek açıklayınca, “Niye bana yıkıyorsun, tek başına mı atıyorum ben il başkanlarını? Sen benim önüme getiriyorsun, ben çoğunu tanımıyorum bile. İstişare yapıp atıyoruz. Kılıçdaroğlu gibi bana ‘tek adam’ mı diyorsun yani” dedi. Erdoğan, yeni atanan il başkanlarının çoğunluğunun mühendis olduğunun dikkatinden kaçmadığını da belirterek, “Erkan Bey kendiniz gibi mühendisleri atamışsınız” dedi. Kandemir de, “Avukat lobisini kıralım istedik” diye yanıt verdi.