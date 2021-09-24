Erdoğan’dan Biden açıklaması: Şu ana kadar ABD’deki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Şu ana kadar beklediğim sayın Biden’la olan görüşmelerde o istenilen netice değil dedim. Şu an itibariyle de aynı şeyi düşünüyor ve söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı noktada olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar ABD’deki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız” diye konuştu.

Erdoğan sözlerinin devamında, “Ve Amerika’da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken tam aksine onlara yüklü miktarda araç-gereç destekleri veriyor. Bir NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

76. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York’a giden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olmuştu. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan, dün ABD Başkanı Biden ile görüşemeden Türkiye’ye dönmüştü.

Putin'e Suriye çağrısı: Bu mücadeleyi birlikte Güney'de yürütmemiz lazım

Cuma namazı çıkışında basın açıklaması yapan Erdoğan'a Rusya Devlet Bahçeli Vladimir Putin ile çarşamba gerçekleştireceği görüşme de soruldu. Rusya'da Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin ne tür mesajlar vereceğinin sorulması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada da aynen benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı .Zira Suriye'de rejim maalesef, burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Ve burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de birlikte Güney'de yürütmemiz lazım. Şu anda Amerika Suriye ile pek ilintili değil. Burada şimdi kim var_ İran, Rusya ve biz varız. Burayı da hakikaten bir barış havzası haline dönüştüreceksek bunu nasıl yaparız bunu aramızda görüşmemiz şart. Bunları göreceğiz kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz 100milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine de ulaşmayı kendimize belirlediysek bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım."

Erdoğan’dan Koronavirüs salgınında ek tedbir açıklaması

“Delta varyantıyla ilgili ek tedbirler gündeme gelir mi?” sorusuna Erdoğan şöyle yanıt verdi:

“Ek tedbirler konusunda tabii benim ilgi alanımdan öte bu bilim kurulunun ilgi alanı .Ben bakanıma bilim kurulunda bu konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım ve alınacak tedbirler gerek halkımızda gerekse öğrencilere yönelik çok daha farklı olmaması lazım ama dün bakanımla da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz diyor. Demek ki bilim kurulunun maske konusunda bir hassasiyeti var. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Vakaların asgariye inmesi inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak.”