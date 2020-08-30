Erdoğan'dan 30 Ağustos paylaşımı: Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan paylaşımına dün yayımlanan 30 Ağustos mesajının linkini de ekledi.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Zaferle, bu toprakların vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir