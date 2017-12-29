Erdoğan, damadı karşı çıkmasa torunlarına aslan hediye edebilir miydi, kanun ve bakanlık ne diyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, torunlarına üç yavru aslan hediye etmek istediği ancak damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın buna "Tehlikeli olur" diyerek itiraz ettiği yolundaki açıklaması akıllara "Hayvan Hakları Kanunu bu konuda ne diyor" sorusunu getirdi.

İlgili kanunun dördüncü maddesinde yabani hayvanların yaşama ortamlarından kopartılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esas kılınıyor. Maddede ayrıca, "Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır" uyarısı yapılıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı ne demişti?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da 2016 yılında yaptığı açıklamada aslan, kaplan, timsah, yılan gibi yırtıcı türlerin evde beslenmesinin yasak olduğunu söylemişti. "Bu tür hayvanları yurt dışından ülkemize, hayvanat bahçeleri hariç sokmak yasak" diyen Eroğlu, "Vatandaşlarımız bu tür hayvanları evde beslemesin. Bu hayvanların tabii ortamlarında yaşamaları gerekiyor. Evde beslemek hem bu tür hayvanlar hem de ev halkı ve çocuklar için tehlikelidir" ifadesini kullanmıştı. Eroğlu ayrıca yasağa uymayan kişilere 835 lira ile 4 bin 188 lira arasında cezalandırıldığını belirtmişti.

Üç aslan yavrusu, Gaziantep'te hayvanat bahçesine gidecek

Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bu konu üzerine konuştuğunu, üç yavru aslanın orada bir hayvanat bahçesine götürüleceğini belirtti. Erdoğan, sözlerine "Ayrıca ceylanlar da var, ceylanlar bize gelecek" diye devam etti.