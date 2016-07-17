Erdoğan, "Daha fazla konuşamayacağım" deyip ağladı

TSK'daki cuntanın başarısız darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren reklamcı Erol Olçak ve oğlunun cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze namazının ardından mikrofonu eline alan Tayyip Erdoğan, AKP'nin reklam kampanyalarını hazırlayan Erol Olçak'la ilgili şunları söyledi:

Çok aziz kardeşlerim hanımefendi beyefendiler. Gerçekten, bugün önce Fatih Camii'nde şehitlerimizin cenaze namazını kıldık. Şu anda burada yine şehitlerimizin namazını kılıyoruz.

Aynı anda öğle namazında, ikindi namazında Türkiye'nin değişik yerlerinde şehitlerimizin cenaze namazlaırna gidiliyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyorum. Milletimin başı sağ olsun diyorum.

Erol, benim yol arkadaşımdı. Abdullah, (ağlıyor) Erdoğan, cenaze töreninde ağladı pırlanta bir yavrumuzdu. Paralel yapının yol açtığı... şehit..... sözlerime daha fazla devam edemeyeceğim.

AB Bakanı Ömer Çelik ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da ağladı.