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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan, "Daha fazla konuşamayacağım" deyip ağladı

Erol Olçak ve oğlunun cenaze töreninde, AB Bakanı Ömer Çelik ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da gözyaşlarını tutamayan isimler arasındaydı

17 Temmuz 2016 20:56

TSK'daki cuntanın başarısız darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren reklamcı Erol Olçak ve oğlunun cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze namazının ardından mikrofonu eline alan Tayyip Erdoğan, AKP'nin reklam kampanyalarını hazırlayan Erol Olçak'la ilgili şunları söyledi:

Çok aziz kardeşlerim hanımefendi beyefendiler. Gerçekten, bugün önce Fatih Camii'nde şehitlerimizin cenaze namazını kıldık. Şu anda burada yine şehitlerimizin namazını kılıyoruz.

Aynı anda öğle namazında, ikindi namazında Türkiye'nin değişik yerlerinde şehitlerimizin cenaze namazlaırna gidiliyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyorum. Milletimin başı sağ olsun diyorum.

Erol, benim yol arkadaşımdı. Abdullah, (ağlıyor) Erdoğan, cenaze töreninde ağladı pırlanta bir yavrumuzdu. Paralel yapının yol açtığı... şehit..... sözlerime daha fazla devam edemeyeceğim.

AB Bakanı Ömer Çelik ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da ağladı.

 

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